I Němci zůstávají raději doma

"Je to vůbec poprvé, co trávíme dovolenou v Německu. Ale nemám právě teď chuť jezdit někam do ciziny. Tady se cítíme bezpečně," říká 53letý Julius, reklamní pracovník z Berlína. Choulí se při tom do tlustého svetru a před ostrým větrem se

skrývá v plážovém koši.



Němci, kteří mají šest týdnů dovolené ročně a jedny z nejvyšších platů v Evropě, jsou největšími cestovateli na světě a výrazné omezení jejich cest do zahraničí je pociťováno i v tak vzdálených místech, jako je Dálný východ nebo západní pobřeží

USA. "Existují značné obavy zejména z dálkových letů, a tak můžeme v posledních týdnech pozorovat silný přesun od zahraničních k domácím dovoleným," konstatuje ředitel německé turistické asociace BTW Ulrich Rüter. "Také v minulosti občas přicházely krátkodobé výkyvy. Ty se ale omezovaly jen na určité směry v důsledku přírodních katastrof, převratů nebo zadržování rukojmích. Tentokrát je však pokles cest do zahraničí mnohem větší než kdykoli dříve."



Němci vydávají podle Světové turistické organizace ročně na cesty do zahraničí 50 miliard dolarů. Jen Američané vydají se 60 miliardami víc, ale těch je třikrát více než Němců. Němci utratí za cestování tolik, co Japonci a Britové dohromady, a zhruba

čtyřikrát víc než Francouzi a Italové.



Chuť Němců cestovat se zdá být neukojitelná, zářijové útoky v New Yorku a ve Washingtonu jimi však zjevně silně otřásly. Podle údajů parlamentního výboru pro turistiku zrušili Němci například plnou čtvrtinu všech cest do Spojených států. Pokles je ale zaznamenáván také v počtu zahraničních návštěvníků Německa. V říjnu například navštívilo německé hlavní město Berlín 300.000 turistů, zatímco ve stejném měsíci loňského roku to bylo 500.000. Výpadek však majitelům hotelů a restaurací nahrazuje, alespoň v některých oblastech jako je baltské pobřeží,

nárůst počtu domácích návštěvníků.



"Mnozí se prostě bojí létat, mají strach, že se zase něco¨stane," říká Helmut Schwandt, který nabízí turistům hodinové projížďky v kočárech tažených koňmi. "Je to smutná situace, ale pro nás a celou zdejší oblast je to dobré," dodává.



Heringsdorf s 3600 obyvateli nabízí 5700 lůžek pro turisty a v posledních týdnech, vlastně už po skončení normální sezóny, zaznamenal výrazný nárůst návštěvnosti. "Budeme mít zřejmě rekordní rok," říká Dietmar Gutsche z místního turistického

svazu. "Je jasné, že mnozí návštěvníci, kteří původně plánovali cesty do zahraničí, se nakonec rozhodli zůstat v Německu."