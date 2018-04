I na Jadranu žijí žraloci lidožrouti

JAK PŘEDEJÍT ÚTOKU



* Vyhýbejte se oblastem, kde v nedávné době došlo k útokům na člověka.

* Nepotápějte se a nesurfujte na místech, kde se vyskytují tuleni, lachtani, velká hejna ryb (oblíbená žraločí kořist).

* Nechoďte do moře sami.

* Neplavte daleko od břehu.

* Nezůstávejte ve vodě při západu slunce a v noci, kdy jsou žraloci nejaktivnější.

* Nevstupujte do vody s krvácejícím zraněním nebo při menstruaci. Nevykonávejte do vody potřebu.

* Nenoste do vody třpytivé předměty.

* Pokud lovíte harpunou, nenoste s sebou dlouho krvácející zraněnou rybu.

* Pokud na vás žralok zaútočí, snažte se ho zasáhnout do oka nebo do žaberních oblouků.