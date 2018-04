I na cyklostezkách dávejte pozor na auta!

12:21 , aktualizováno 12:21

Jedete si na kole krajinou, kocháte se přírodou a najednou proti vám se řítí auto. Na cyklistických stezkách na Liberecku to není nic mimořádného. "Jezdíme s rodinou na kole přes Stráž nad Nisou do Machnína. Letos sem dali malé žluté značky pro cyklisty, ale přitom je to pořád normální silnice, takže se nám už párkrát stalo, že proti nám vyjelo auto. Jen tak tak jsme se vyhnuli. Řidiči asi netuší, že tudy jezdí i cyklisté," uvedl výletník Karel Fiala. Cyklistická trasa totiž vede po běžné silnici, kudy jezdí jak místní obyvatelé, tak i hráči na nedaleké golfové hřiště.