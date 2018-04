I mlýny měly svou řeč

Mlýn stojí, ale jeho lopatky říkají: Stojím jen nakrátko. Už záhy se znovu začnu otáčet a pracovat." I mlýny mluví. Jejich rozpažená ramena mohou vyprávět nejen o práci, ale i o radosti a smutku mlynáře a jeho rodiny.

Dnes už jen málokdo dbá na to, aby mluvily správně. To, co říká mlýn v nizozemském Kinderdijku, je lež. Jeho lopatky možná ještě zavíří ve větru, třeba na Mlýnský den, který se každý rok koná v polovině května, nebo během letních sobot. To bude už jen pro radost přihlížejících. Čas práce pro tento mlýn skončil.

On i osmnáct dalších větřáků" na okraji nizozemského městečka jsou totiž důchodci. Jejich povinnosti už před půl stoletím převzaly stroje.



Mlýny byly na vodu

Ale po dvou staletích nepřetržité práce mají snad i mlýny nárok na poklidné "stáří". Ve slunečném odpoledni ruší jejich zasloužený klid jen turisté (ročně jich tu projde na půl milionu).

Obhlížejí mlýny různých tvarů a velikostí z plochých lodí, od vody i z cest mezi hustě zatravněnými loukami. Tak živo tu nebylo možná ani v době, kdy se lopatky všech zdejších mlýnů ještě horlivě otáčely v neklidných poryvech větru a poháněly složitá soustrojí uvnitř každé stavby.

"Alej" mlýnů podél kinderdijského kanálu totiž nikdy nesloužila k mletí obilí a ve zdejších mlýnicích se nikdy při práci nescházela veselá mlýnská chasa. Nesloužily ani k řezání dřeva a výrobě papíru, k mletí koření a výrobě hořčice, k drcení olejnatých semen a lisování oleje nebo k výrobě látek, plachtoviny a provazů, jako tolik jiných mlýnů v Nizozemsku.

Kinderdijské mlýny byly "na vodu": odčerpávaly do výše položených odvodních kanálů nepotřebnou tekutinu, které mělo Holandsko vždy nazbyt. Tak nazbyt, že v roce 1421 dosáhlo moře až do těchto míst. Zastavilo se prý teprve u kolébky, v níž leželo malé dítě a kočka. A na paměť této události dostal Kinderdijk své jméno: v překladu to znamená "Dětská hráz".



Na seznamu UNESCO

Mlýny, které byly 300 let po velké záplavě postaveny v klínu země mezi vodními toky Lek a Noord, se pak dlouhá léta staraly o to, aby v okolí malého Kinderdijku zůstávala suchá půda pro tučný skot a pečlivě ošetřovaná obilná pole. Aby se tu dalo žít i přesto, že celá tato oblast leží pod úrovní mořské hladiny.

Boj s vodou připouštěl jen chvíle zábavy. Nastávaly, když pan mlynář zastavil mlýn a umístil lopatky tak, aby všem říkaly, že ve mlýně se čeká radostná událost: svatba, narození. Anebo když je ozdobil vlajkami a zelenými větvemi, a sdělil tak Kinderdijku a světu, že je připraven slavit ten či onen svátek. Jak vypadal sváteční i pracovní svět zdejších mlynářů, na to se lze podívat ve druhém mlýně od vstupu do celého areálu.

Většina z devatenácti kinderdijských mlýnů lemuje vodní kanál, který má tvar ypsilonu. Jsou kolem něj rozmístěny v délce sotva dvou kilometrů. Ještě před sto lety nebylo takové nakupení mlýnů žádnou výjimkou: v zemi, která je o pěkný kus menší než Česko, tehdy fungovalo na devět tisíc mlýnů. Bylo jich tolik, že dokázaly vysušit celá jezera a "vnitrozemská moře".

Doby se však změnily: mlýny už nejsou zapotřebí, a tak většinu z nich, celých osm tisíc, vzal čas. Devatenáct větrných mlýnů na jednom místě, to už je dnes hodně. Tak hodně, že mlýnůmilovní Nizozemci je nechali zapsat na seznam památek chráněných UNESCO.

Může se hodit Jak se tam dostat

Kinderdijk leží na okraji Rotterdamu. Lze k němu dojet městským autobusem ze Zuidplein (na zdejší autobusovou stanici se dostanete metrem od hlavního vlakového nádraží) nebo autem po dálnici A15, z níž je nejlépe odbočit na výjezdu číslo 22 směrem na Ablasserdam.



Expozice ve druhém mlýně



Otevřeno denně od 1. dubna do 1. října od 9.30 do 17.30.



Více informací: http://www.kinderdijk.nl/