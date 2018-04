Hygienici varují před závadnou vodou na koupalištích

Další zhoršení kvality vody v koupalištích a přehradách zaznamenali za poslední týden jihočeští hygienici. Na většině míst vyhrazených pro veřejné koupání se i přes nedávné deštivé a chladné počasí až neočekávaně rychle rozmnožil vodní květ. Největší nárůst výskytu sinic toxinogenního typu hlásí písečtí hygienici, kteří v těchto dnech obdrželi výsledky rozboru vody z Orlické přehrady. "Sinice a řasy pokrývají majoritní část přehrady. Přestože je relativně zima a teploty vody poklesly oproti minulému měsíci o čtyři stupně Celsia, vinou častého deště a tedy i přísunu živin se sinice množí velmi rychle. Stav je tak vážný, že jsme se rozhodli vydat speciální letáky varující návštěvníky před nebezpečím koupání, " řekla ředitelka hygienické stanice v Písku Libuše Röhrichová. Dodala, že největší riziko je u alergiků, kteří kromě vyrážky mohou po pozření vody pocítit i žaludeční a střevní potíže, v horších případech i dušení. Nadměrné zhoršení biologického stavu vody zaznamenali i táborští hygienici, kteří varují výletníky především před některými hojně navštěvovanými rybníky. "Kritický stav je na rybníku Karvánky u Soběslavi a Knížecím rybníku, ležícím v obci Zárybničná Lhota, kde je navíc znepokojivá i bakteriální kvalita vody. Ani v jednom z nich tedy koupání nedoporučujeme," uvedla zástupkyně okresního hygienika Marie Bednářová. Na Českobudějovicku je nejhorší situace na rybnících Mrhal u Jivna a Štylec u Kamenného Újezda, kde se rozvoj sinic zkomplikoval v posledních dvou týdnech. "Zhoršení stavu připisujeme hlavně zvýšeným teplotám vody, které pro množení řas a sinic zajišťují vhodné podmínky. Špatnou kvalitu vody vykazovala i řeka Malše, díky ochlazení se ale její stav zatím udržuje na normálu," řekl vedoucí úseku hygienické stanice v Českých Budějovicích Lubomír Stojan. Naopak českokrumlovští hygienici neobvyklý výskyt sinic ani bakterií nehlásí. "Na Lipenské přehradě je voda čistá, jak už dlouho nebyla. A do nejbližší budoucnosti ani nepředpokládáme, že by se situace změnila," sdělil Ladislav Procházka z HOS v Českém Krumlově. Jak si lidé sami mohou v případě nejistoty ověřit přítomnost sinic ve vodě a rozeznat je od obyčejného zakalení, radí ředitel jindřichohradecké hygienické stanice Vratislav Heinge: "Do užší průhledné nádobky nabereme vodu, a to pokud možno až po okraj hrdla. Umístíme ji na slunné a teplé místo a po dobu dvaceti minut necháme v klidu. Potom jen pohledem zjistíme, zda se po určené době podél hrdla utvořil zelený proužek, který znamená přítomnost sinic ve vodě."