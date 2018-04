Hygge znamená dánsky pohoda

JAK SE TAM DOSTAT

Kodaň se může stát cílem, ale i zastávkou při automobilové cestě do Skandinávie, před naloděním se na trajekt do Švédska. Dostanete se tam také letecky, přímý let nabízejí ČSA a SAS. Studenti zřejmě dají přednost autobusůmEurolines nebo letecké dopravě s firmou GTS. KAM NA JÍDLO

Mnohé restaurace nabízejí švédské stoly s dodatkem – jezte tolik, kolik chcete. Do padesáti dánských korun se může člověk k obědu přejíst třeba v turecké restauraci Ankara anebo v mediteránské Riz raz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zábavní park nabízí v létě spoustu dění na otevřené scéně ­ divadlo, koncerty, každou sobotu a středu ohňostroj a jiné atrakce. Dospělí zaplatí za vstup 55 dánských korun, děti 30. Hned za rohem je muzeum voskových figurín.



MALÁ MOŘSKÁ VÍLA



Vyhrává soutěže o nejfotografovanější dánskou ženu. Je opravdu malá, sedí na kameni a zasněně kouká na moře, bez něhož by nemohla žít. Tak jako všichni Dánové, kteří to mají k nejbližšímu pobřeží maximálně padesát kilometrů.



ZÁMEK ROSENBORG



Zámek s krásnou zahradou se stal jedním z nejoblíbenějších míst Kodaňanů. Z kasáren u zámku denně před polednem vycházejí vojáci a pochodují přes celé město, aby se pak vystřídali před královským palácem Amalienborg. Vstupné do zámku a klenotnice je 60 dánských korun pro dospělé, 10 dánských korun pro děti.



ZÁMEK CHRISTIANBORG



Kodaň je městem fontán". V pozadí této stojí zámek Christianborg, který se stal sídlem parlamentu. Mimochodem, jméno Christian je vedle Frederika nejčastějším královským jménem. V blízkosti zámku stojí muzeum snad nejznámějšího dánského sochaře devatenáctého století Thorvaldsena, který prožil půlku svého života v Římě. KOLA, CYKLOTAXI A RIKŠI



Jedná se o nejdůležitější a mnohdy i nejrychlejší dopravní prostředek v Kodani (a v celém Dánsku). Na kolech jezdí všichni ­ ministři v obleku a slečny v sukni. Vyjedete-li ve sportovním, znamená to, že jedete dále než jenom pět kilometrů do práce.