Sjeli řeku v největším ledovci Alp. Je jich jen hrstka, co to dokážou

Švýcarští adrenalinoví nadšenci riskovali život, když se rozhodli sjet 11 km dlouhý úsek ledovcové řeky. Největší nebezpečí v ledovém korytě představují velmi silné proudy a skryté trhliny. Navíc se může stát, že se do soutěsky naráz vylije masa vody z některého ledovcového jezera.

Horský vůdce Claude-Alain Gailland a specialista na canyoning Gilles Janin patří k několika málo lidem na světě, kteří mají tolik zkušeností, aby takovou extrémní akci zvládli. Jízdu nakonec dokončili bez problémů.

Unikátní snímky pořídil 42letý fotograf David Carlier, který se musel pět hodin plahočit obtížným ledovcovým terénem, než se dostal na místo, odkud mohl dobře fotit. „Málokdo by si troufl na hydrospeeding na takovém toku, rozhodně ne na tak velkém ledovci. Viděl jsem pár lidí, kteří něco podobného zvládli v Chamonix. Každopádně však hovoříme o malé hrstce lidi, kteří něco takového dokážou, vyžaduje to spoustu znalostí a zkušeností,“ uvedl fotograf pro britský list Daily Mail. Už prý zažil momenty, kdy se stovky kubíků částečně roztátého ledu vevalily plnou rychlostí do řeky.

Hydrospeeding Termínem hydrospeeding se označuje splutí řeky na speciálním malém plováku s ploutvemi na nohou. Ledovcový hydrospeeding pak znamená splouvání ledovcových řek.

David Carlier pořídil snímky z planiny zvané Konkordiaplatz ve výšce 2 700 - 2 800 metrů. Setkávají se tam čtyři menší ledovce, které pak společně vytvářejí ten hlavní Aletschský. Největší alpský ledovec a zároveň největší údolní ledovec Evropy je téměř 23 km dlouhý a pokrývá plochu více než 120 km² ve východních Bernských Alpách v kantonu Wallis. Od roku 2001 je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.