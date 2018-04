Hvozd, jeden z nejhezčích vrcholů Lužických hor

Jak se tam dostat

Dostat se pod Hvozd veřejnou dopravou je opravdu problém. Nejbližší železnice Liberec – Česká Lípa vede daleko a nedá se prakticky použít. Do Krompachu jezdí autobusy z Cvikova, do Petrovic autobusy z Jablonného v Podještědí. Pouze ovšem v pracovní dny. O víkendu jede do těchto končin pouze jeden odpolední spoj v neděli odpoledne do Krompachu a zpět (odjezd z Krompachu v 15.30).

Autem vás k Lužickým horám, do kraje pod Hvozdem, přiblíží hlavní silniční tah Děčín – Liberec.

Mapa

1 : 50 000 KČT č. 14 Lužické hory