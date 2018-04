Hvězdárny nabízejí pozorování komety

Kometa, jak ji zachytili v noci z 10. na 11. června letošního roku ve hvězdárně v Kleti M. Tichý a J. Tichá. Kometa bude celé prázdniny k vidění v našich zeměpisných šířkách. Hledejte ji nad severním obzorem.

"Kometa bude kolem 25. a 26. července tak jasná, že bude viditelná pouhým okem na severní obloze pod souhvězdím Velkého vozu. Zatím toho o ní příliš nevíme, proto mají teprve další pozorování určit její dráhu," říká ředitel plzeňské hvězdárny a planetária Bohumil Maleček. Plzeňští astronomové budou kometu sledovat ode dneška do 27. července na Košutce. Hvězdárna nabízí rovněž pozorování Měsíce pro veřejnost. Má totiž jako jediná v regionu moderní přenosný dalekohled, který díky vysoké světelnosti umožňuje pozorování mlhovin a galaxií. Pozorování je možné jen za bezmračné oblohy - příští bude od 4. do 9. srpna. Sledování komety Linear-S4 nabídne také karlovarská hvězdárna. "Umožníme lidem pozorovat noční oblohu od úterý do soboty, vždy od 22 hodin. Začínáme promítáním tématického naučného audiovizuálního pořadu," říká Mirek Spurný, vedoucí karlovarské hvězdárny, která nabízí každou sobotu od 14.30 program pro děti a od 15.30 hodin pozorování Slunce. Pravidelně pozorují s návštěvníky oblohu také rokycanští hvězdáři. "Každý čtvrtek od 20 hodin sledujeme Měsíc i planety a zajímavé jevy na obloze," uvádí Marie Vonásková, pracovnice hvězdárny.