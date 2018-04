Hvar - nejslunečnější ostrov Dalmácie

Dny vína se na Hvaru slaví koncem srpna - svátek trvá tři dny a končí pozoruhodnou tradicí - rybáři na svých člunech v zátoce u osady Jelsa zapalují pochodně. Pokud budete v tuto dobu někde poblíž, určitě na Hvar zajeďte aspoń na jednodenní výlet.

Ostrov, který je 70 km dlouhý a 5 -11 km široký, je porostlý bohatou vegetací a hojně zde rostou i léčivé byliny a koření (levandule, šalvěj, majoránka a tymián). Na Hvaru žije asi jen 11.000 stálých obyvatel, ale turisté sem přijíždějí po celý rok, protože zdejší podnebí je i v zimě velice mírné.

Pekelné ostrovy

U jeho jihozápadního konce leží v moři skupina malých ostrůvků a útesů zvaná Pakleni otoci (Pekelné ostrovy). Z přístavu Hvar je možné se k nim dostat taxičluny. Jezdí se zejména na ostrov Svatého Klementa, nudisté dávají přednost ostrovu Jerolim.

Na Hvar je možné dostat se trajekty, které sem jezdí několikrát denně ze Splitu do přístavu Stari Grad a z Drveniku do přístavu Sučuraj. Staví tu i pravidelná pobřežní linka Rijeka-Dubrovník a trajekt z italské Ancony.

U dalmatských ostrovů většinou platí, že hlavní město se jmenuje stejně jako ostrov. A tak je tomu i u Hvaru. Metropole má 4000 obyvatel a leží v chráněné zátoce na jihozápadě ostrova.

Jak šel čas...

Řecká osada Dimos tu byla založena už ve 4. století př.n.l., následovalo období římské nadvlády a v 7. století osídlení Slovany. V roce 1420 připadl ostrov Benátčanům a město se stalo nejbohatší osadou v Dalmácii. Roku 1571 srovnali město se zemí Turci a celé bylo od začátku budováno opět od konce 16. století.

Nejdůležitější pamětihodnosti města pocházejí z 16.-18. století, kdy město spadalo pod benátskou nadvládu, bylo důležitým opěrným bodem východního Jadranu a v chráněném hvarském přístavu zimovala benátská flotila.

Turistický ruch tu začal už v druhé polovině 19. století - první turistický spolek tu byl založen v roce 1868 pod názvem Hygienická společnost Hvar.

Nespočet památek

Na hlavním náměstí Trg sv. Stjepana, které je největším městským náměstím v Dalmácii, stojí katedrála sv. Štěpána, jejíž výstavba trvala s přestávkami pět století - od 13. do 18. Vzácný oltář v interiéru katedrály s obrazem madony ze 13. století patří mezi nejcennější v Dalmácii, vyřezávané lavice pocházejí z roku 1573.

Vedle katedrály stojí biskupský palác (Hvar je sídlem biskupství už 860 let), v němž je uložena klenotnice. Kromě liturgických nádob, relikviářů a obrazů jsou zde k vidění i mešní roucha a různé historické dokumenty. Otevřeno je denně od 9 do 12 a od 17 do 19 hodin.

Další zdejší významnou pozoruhodností je divadlo, které bylo zřízeno v horním patře loděnic v roce 1612. (Před vznikem tohoto divadla se představení konala pod širým nebem před katedrálou.) Jde o jedno z prvních novodobých divadel v Evropě a v provozu je dodnes.

Stranou centra města stojí u zátoky Kriza františkánský klášter postavený na mysu v polovině 15. století. V lunetě portálu se dochovala práce Nicolo Fiorentina - Madona s Ježíškem. Klášter je obklopen krásnou zahradou a v bývalém refektáři je umístěna umělecká a botanická sbírka - muzeum s obrazy starých mistrů, mince, staré knihy (otevřeno je denně od 9 do 12 a od 17 do 19 hodin). V létě se zde pořádají koncerty vážné hudby.

Na karafu Plavace

Městečko má příjemnou středomořskou atmosféru a jeho promenády jsou lemovány kavárnami, restauracemi i obchůdky se suvenýry. Nechybí tu ani česká hospoda s knedlíky a točeným pivem, ale rozhodně je zajímavější dát si v typické dalmatské konobě (hospůdka, vinárna) karafu vína značky Plavac, které se dělá z hroznů pěstovaných právě na Hvaru.