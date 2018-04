Hustopečsko lze vidět na starých fotografiích

Fotografie zapůjčili muzeu manželé Hrabcovi z Pouzdřan na Břeclavsku. Pohlednice začali sbírat v šedesátých letech. "Máme na pět set tisíc pohledů z šestaosmdesáti obcí Břeclavska. Nakupovali jsme je různě na burzách," řekla včera Jitka Hrabcová. "Mnohdy je text na druhé straně fotografie zajímavější, než samotná fotografie. Máme dokonce pohled, který psali bratři Mrštíkové."

"Sbírání pohlednic je mravenčí práce. Pro nás pro všechny je to příjemný pohled do minula. Je zajímavé vidět, jak vypadaly obce ale i město Hustopeče před sto lety," podotkl starosta Hustopečí Jiří Teplý. Výstava potrvá do konce června.