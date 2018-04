Husité pod vedením Jana Žižky opět ovládnou Tábor

Jihočeské město na řece Lužnici proslavilo v historii především husitské hnutí a jeho velitel Jan Žižka z Trocnova. Nejznámější český válečník se rozhodl po svém odchodu z Prahy a Plzně přesídlit do města Tábor, i když přesun nebyl zrovna jednoduchý. U Sudoměře svedl jednu ze svých neznámějších bitev, v níž díky své pohotovosti porazil početnější katolické oddíly. Pochodující husité zavítají do Táboru i letos, a to na 23. ročníku historického festivalu Táborská setkání.



Táborská setkání

Středověkou atmosféru do Tábora přinese od 12. do 14. září mezinárodní historický festival. Jeho slavnostní zahájení za doprovodu fanfár proběhne v pátek v 19 hodin na Žižkovském náměstí, kde čekání na husitský průvod zpříjemní melodie v podání Swing Band Tábor a jedinečný tenor Jan Vacík, držitel Ceny Thálie.

V devět hodin už uvidíte první plameny pochodní husitů, jejichž velitel Jan Žižka otevře slavnosti a spolu se svými stoupenci předvede Husitský chorál. Závěr pátečního programu bude patřit ohňostroji, koncertům Ondřeje Brzobohatého a skupiny Laguno, ale i vystoupením tanečnic, fakírů či žonglérů, která se budou konat až do půlnoci na středověkém tržišti.

V sobotu odstartují první koncerty již v 10 hodin a na hlavním náměstí se můžete těšit na zpěvačku Marii Rottrovou, Věru Špinarovou či Tataboys. Historický program si užijete také na řemeslném jarmarku, který zaplaví zdatní šermíři, krásné tanečnice či šikovní žongléři.

Ani o víkendu nebudou chybět husité s Janem Žižkou, nejdřív v sobotu zopakují svůj kostýmovaný průvod přes město, a v neděli se uskuteční jejich bitva s křižáky v Housově mlýně. Ten ale navštivte i v sobotu, protože jedině zde budete moci zhlédnout napínavý rytířský souboj. Na nejmenší diváky se také nezapomnělo a v Holečkových sadech jsou pro ně připravena divadelní představení jako Sněhurka, Pinocchio či Zlatovláska.

Dny evropského dědictví v Táboře

Festival Táborská setkání se v neděli prolne s Dny evropského dědictví , a tak řadu památek v jihočeském městě budete moci navštívit zdarma, mezi nimi například Augustiniánský klášter nebo Divadlo Oskara Nedbala.

Prostory táborského divadla, ale i další památky si budete moci zdarma prohlédnout v rámci Dnů evropského dědictví

Po stopách významného skladatele se budete moci vydat s místní průvodkyní v 10 a 14 hodin. Pokud vás ale zajímá spíše Jan Žižka, dorazte k jeho pomníku v 11 a 15 hodin. Tam totiž začínají vycházky mapující život známého válečníka. Se slavnou historií husitského hnutí se v jihočeském městě setkáte na každém kroku.

V gotické táborské radnici například naleznete Husitské muzeum, jehož hlavní expozice přibližuje život božích bojovníků napříč stoletími, jakož i pevnost na hoře Tábor.

Na Bechyňce s Křižíkem

Víkend na jihu Čech můžete obohatit výletem po první elektrifikované železniční trati na území Rakouska-Uherska, která vás dovede z Tábora do nedaleké Bechyně. Zprvu vlaky dopravovaly cestující jenom před lázeňské město, až po dostavbě Bechyňské Duhy v roce 1928 si mohli vystoupit v centru. Bechyně však kromě svých proslulých nejstarších slatinných lázní v Čechách ukrývá i další klenoty.

Duhový most v Bechyni nabízí cestujícím jedinečný pohled na lázeňské město

Jedním z nich je renesanční zámek, jehož expozice se věnuje významnému majiteli panství Petru Vokovi z Rožmberka, či gotický františkánský klášter. Před jejich návštěvou ale doporučujeme zajít do místního informačního centra, které vám zorganizuje prohlídku a vstup do památek.