Hurghada: korály i duch Orientu

Ryba na korálovém útesu v Rudém moři poblíž egyptské Hurghady.

Takové továrny na odpočinek ho spolknou jako malinu a vyvrhnou až při návratu na letiště. Kdo chce ušetřit, poznat pravou tvář Egypta a denně se radovat z pestrobarevných korálů a tropických ryb, vybere si nějaký skromnější hotel poblíž centra Hurghady, na jehož pláži jsou korály volně přístupné. Pak už stačí jenom vlastnit nebo si půjčit dobře těsnící masku se šnorchlem, a podmořské bádání může začít. Na nic nesahat, pouze pozorovat! Mořští živočichové obvykle potápěče nenapadají, ale dokážou se celkem úspěšně bránit. I nevinné škrábnutí o korál může skončit otokem. Pozor na jedové ostny ježovek, ropušnic či perutýnů. Například plž homolice s překrásnou ulitou, se brání neorutoxinem, který je mnohem silnější než jed kobry. Některé ryby jsou vyzbrojeny ostrými výrůstky. O jejich zubech nemluvě. Přesto se dá říct, že za normálních podmínek je korálový útes naprosto bezpečným místem. Chcete-li vidět spoustu ryb a živočichů, nepronásledujte je, lehněte si na hladinu a v klidu čekejte, až si vás sami najdou a začnou zvědavě prohlížet. Drkotat zuby jen tak nebudete. Ani v zimě tu totiž teplota vody neklesá pod dvacet stupňů, v létě má přes 25 stupňů. Tropická letní horka mírní vítr, vanoucí od moře. Díky nízké vlhkosti kolem 20 procent se tu mnohdy potíte míň, než v přecpané pražské tramvaji. Romantikům a korálovým labužníkům plně vyhoví celodenní výlet lodí na ostrov Giftun za 20 dolarů. Dvakrát budete šnorchlovat, jednou se vylodíte na bílé pláži z korálové drti, která oslní i přes sluneční brýle. Oběd je v ceně. Večer, když rtuť v teploměru milostivě klesne o nějaký ten stupínek, ožívá stará Hurghada. Zdejší bazar sice není ani zdaleka tak rozsáhlý jako Khan El Khalili v Káhiře, přesto spolehlivě voní a tepe Orientem. Zlato, šperky a oblečení ve výkladech jako by ani nepatřily do ulic, které místo dlažby pokrývá písek. Hluční, hraví a věčně rozesmátí obchodníci tu prostě musí vyválčit nějakou tu libru, jelikož doma na ně zpravidla čeká pět hladových dětských krků. Nijak se tím netrápí. Pozvou vás na čaj (odmítnutí znamená urážku - alkohol muslimové nepijí, vše jim vynahradí vodní dýmka) a rádi si popovídají, i když třeba nic nekoupíte. O cenách je nutné smlouvat, původní částka nejednou klesne až na třetinu. Z nákupu se tu stává kulturní rituál, při kterém se nesluší spěchat. Kromě alabastru, sošek a pravého papyrusu Egypťané výhodně nabízejí kvalitní bavlněná trička. T i odvážnější turisté si ve městě dají nějakou místní kulinářskou specialitu, jako je machši nebo molocheja. Chuťové kalíšky potěší cukrářské řezy z lístkového těsta, medu a oříšků. Pozor na saláty a mastná jídla. Případné zažívací potíže utlumí zdejší léky Streptoquin a Antinal. Vodu pijte pouze minerální, je všude k dostání v plastikových lahvích. Polknete-li jen kalíšek vody z kohoutku, připravte se na bolestivý břišní tanec a skutečně pořádnou horečku. Nejdůležitější součástí automobilu je tu klakson. Teprve pak přicházejí na řadu brzdy a motor. Jeho troubení nevaruje a nevyhrožuje, nýbrž dovádí a rozverně volá na ostatní účastníky silničního provozu. Lidé se většinou přepravují v mikrobusech. Stačí se postavit k silnici, a už vám zastavují nejméně dva. T roubí jako o závod. Za libru (přibližně 10 korun českých) vás hodí kamkoliv ve městě. Mimochodem: litr nafty tu v přepočtu vyjde na tři naše koruny, litr benzínu na osm.A pár informací závěrem. Přes poledne se raději neopalujte. Noste pokrývku hlavy. Pláže jsou soukromé, chcete-li navštívit jinou, než tu u vašeho hotelu, musíte platit. V Egyptě zavedli letní čas, proti nám teď mají o hodinu více. Pátek je dnem pracovního klidu. Cestovní kanceláře pravidelně pořádají výlety do Luxoru a Káhiry. Zpáteční letenka do Hurghady a týdenní pobyt v tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí vyjde jednu osobu zhruba na 14 000 korun.