Hurá na šikmou věž

Ta byla v sobotu poprvé po deseti letech opět zpřístupněna veřejnosti - i když jen na jediný den - a Vasarelli byl jedním ze stovky studentů místní univerzity, jimž se dostalo privilegia být prvními návštěvníky.Před deseti lety, kdy byly zahájeny záchranné práce, se vrchol 55 metrů vysoké věže odkláněl od svislé osy o celé čtyři metry. Nyní se ji podařilo "narovnat" o 16 - podle některých zpráv jen o 13 - centimetrů.Návštěva studentů měla dokázat, že záchrana věže úspěšně pokračuje. Celý projekt by měl být dokončen na jaře příštího roku, kdy bude věž narovnána o 42 centimetrů.Ani šťastlivcům, kterým se dostalo cti do věže vstoupit, však nebylo dovoleno vyšlapat všech 294 schodů a museli svůj výstup ukončit již ve druhém z osmi pater. Zaplať pánbůh, ulevil si Vasarelli, nevím, jestli bych to byl zvládl.