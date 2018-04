Hurá na Eiffelovku!

Nemáte-li příliš času, vyplatí se vstát dříve. V létě se vchody na Eiffelovu věž otevírají v devět rán, od podzimu do jara je vstup od půl desáté. V tuhle dobu je ovšem pod Eiffelovkou už slušná fronta, takže čím dříve dorazíte, tím lépe. Své kouzlo má ale i návštvěva v noci.





Technické zajímavosti * Včetně antény je Eiffelovka vysoká 320 metrů



* V létě je vyšší o 15 centimetrů díky rozpínavosti kovu



* Do třetího patra vede 1652 schodů



* Konstrukci spojuje 2,5 milionu nýtů



* Vítr stavbu vychýlí maximálně o 12 centimetrů



* Každé čtyři roky se natírá 40 tunami barvy

V létě je věž otevřena až do půlnoci, přičemž posledního návštěvníka pustí personál v jedenáct v noci. Na podzim, v zimě a na jaře začíná poslední prohlídka v půl jedenácté. Pokud se rozhodnete pro návštěvu odpoledne či večer, musíte ale počítat s tím, že budete čekat třeba víc než hodinu.

Čeká vás ale ještě jedna volba. Pojedete nahoru výtahem, anebo pošlapete pěšky? Pojedete až na horu, anebo zůstanete v nižších podlažích. Obě možnosti mají své výhody a nevýhody.



Jízda výtahem je rychlá, zhruba za dvacet minut můžete být až nahoře. Ale je to samozřejmě dražší. Do nejvyššího patra vyjde lístek pro dospělého v přepočtu zhruba na 340 korun, do nejnižší přibližně 130 korun a do prostředního zhruba 230 korun.

To pěšky je to výrazně levnější. Lístek vyjde asi na stokorunu a je jedno jestli jdete do prvního nebo druhého patra. Jenže: Do prvního patra vede 360 schodů, do druhého 700 schodů. A úplně nahoru je možné jet pouze výtahem. Netřeba samozřejmě příliš zdůrazňovat, že nejlepší výhled na Paříž je z nejvyššího patra...

Z historie stavby

Věž navrhnul inženýr Gustave Eiffel, stavba se měla stát chloubou Světové výstavy v roce 1889. Místo toho ji spousta známých osobností odsoudila. Eiffel byl i tak v roce 1889 oceněn Řádem čestné legie. Od roku 1930 je pod věží Eiffelova busta. Dnes je věž obdivovanou dominantou a patrně nejtypičtějším symbolem Paříže. Do roku 1931, kdy byla v New Yorku dokončena Empire State Building, byla Eiffelovka největší stavbou světa.

Nenechte si ujít Cinemax: Malé muzeum přibližuje v krátném filmu historii stavby. Snímek přibližuje i historické osobnosti, které věž navštívily. Například Carlieho Chaplina nebo Adolfa Hitlera.

Strojovna hydraulického výtahu: Pochází z roku 1889 a vyváží výtah z druhého patra na vrchol věže.

Vyhlídková plošina: Vyhlídková plošina: Za jasného počasí je vidět až do vzdálenosti zhruba sedmdesáti kilometrů a spatřit katedrálu v Chartres.