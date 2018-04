Hurá do školy, ať můžeme házet kameny

Šestiletý Mohamed byl nadšen, když se dozvěděl, že bude moci jít znovu do školy poté, co ji zavřeli kvůli střetům mezi Palestinci a izraelskými vojáky. Nestalo se tak proto, že by se těšil, až se zase něco nového naučí. Jednoduše v tom viděl příležitost, jak se setkat s ostatními dětmi a po škole moci házet kamení na izraelské vojáky.