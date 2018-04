Humanitarni pomoc Kanadanu pro Kosovo

Celosvetove protesty "mirotvurcu" proti akci zemi NATO maji jednu dulezitou protivahu - brutalne, pod pohruzkou smrti vyhnani kosovsti chudaci, po prichodu do relativniho bezpeci v Albanii, Makedonii a v mensim poctu i do srbske provincie Montenegro, maji spolecne prani: "Nezastavujte bombardovani".Znamy kanadsky novinar, svetobeznik Matthew Fisher, ktery byl v posledni skupine zapadnich novinaru vyhnanych z Belehradu (samopalnici si pro nej prisli do jeho hoteloveho pokoje), o tom informuje z Makedonske Skopje: Exodus, ktery uz prekrocil pocet 100 000 lidi a dale narusta, ma zjevny ucel. Pozdeji totiz, kdy Milosevic bude donucen pristoupit k jednacimu stolu, bude pomer kosovskych Albancu k Srbum, jenz cinil pred zacatkem akce 90:10, mnohem vyhodnejsi pro Srby. Albansti uprchlici, kteri se stestim uniknou smrti a dostanou se konecne na hranice, jsou zbavovani veskerych osobnich dokladu a automobilovych poznavacich znacek ve zjevnem zameru znemoznit nebo alespon maximalne zkomplikovat jejich navrat. Vystraseni Albanci, s nimiz Fisher hovoril, upozornovali na jednu jistotu : "Jakmile prestanete bombardovat a akci nedokoncite, bude s nami konec." Tato hrozba je velmi realna. Uz i nejvetsi oponenti leteckych utoku z rad zapadnich politiku zacinaji otevrene pripoustet, ze v Kosove jde o genocidu.Po pondelni mirove demonstraci v Ottawe obdrzeli demonstrujici od kanadskych valecnych veteranu ostry protest. Na kanadskych vlajkach se totiz v nekolika pripadech objevily hakove krize. V Kanade sice neexistuje zakon ani narizeni, ktere by zakazovalo hanobeni a dezintegraci statni vlajky, ale veterani, kteri za 2. sv. valky nevahali obetovat vse a za kanadskou vlajku byli pripraveni polozit i zivot, se ozvali zcela opravnene. S prihlednutim k faktu, co vsechno Kanada ve sve historii pro globalni demokracii a svobodu jiz udelala, kolika milionum lidi poskytla novy domov s temer neomezenymi materialnimi moznostmi, je kresleni hakovych krizu na kanadsky symbol nechutnou drzosti.