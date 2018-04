Hudební jaro v Manchestru

Manchester je kolébkou nejznámějších stylů britské moderní hudby – punku a britpopu. Odsud pocházejí Joy Division, The Smiths, Happy Mondays, The Stone Roses, New Order, Bee Gees, Simply Red, Oasis, The Chemical Brother a M People.

Neznámí Sex Pistols hrávali v Manchesteru ve Free Trade Hall a chodila na ně jen hrstka nadšenců. Potkali bychom mezi nimi ale právě budoucí členy kapel Joy Division, Simply Red a dalších. Kdo chce poznat tehdejší hudební dění trochu zblízka, měl by zhlédnout film 24 Hour Party People inspirovaný příběhem Joy Division a skupin vzniklých kolem klubu Hacienda.

Temná legenda Joy Division

Manchesterskou legendou je skupina Joy Division, která na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let rozhýbala světovou hudební scénu. Před třiceti lety se v místních rockových klubech objevil zpěvák a textař Ian Curtis se skupinou, která vycházela z dobrých tradic anglického punku, ale zněla temně a zároveň melodicky. Klub The Factory založený Tony Wilsonem byly pro Joy Division domácí scénou. O rychlý vzestup se významně postarala také jeho nahrávací společnost Factory Records.

Pokračujme dál. Po smrti Curtise v roce 1980 se kapela přejmenovala na New Order, prosvětlila svůj hudební styl a na konci osmdesátých let ovládla taneční scénu nejen v Británii, ale i na kontinentu a jinde ve světě. Hraje dodnes a hraje dobře.

The Chemical Brothers založili spolužáci z manchesterské univerzity v roce 1988. Jejich unikátní styl, který vznikl právě na půdě univerzity, napodobují dídžejové z celého světa dodnes.

Manchesterské rockové Pašije

BBC letos připravila pro své posluchače, ale i pro návštěvníky Manchesteru opravdovou velikonoční lahůdku. Přímo v ulicích města se bude odehrávat příběh posledních dnů Ježíše za použití hudby slavných manchesterských skupin jako M People, The Smiths, New Order nebo Oasis. Písně dostanou nový zvuk a budou interpretovány přímo aktéry příběhu.

Orchestr bude hrát na hlavním náměstí Albert Square v srdci města a diváci budou moci v přímém přenosu na obřím plátně sledovat dění v ulicích města včetně procesí nesoucího osm metrů dlouhý kříž.





Noční bar v Manchestru

Manchester Passion - 14. dubna 2006

Kam vyrazit za hudbou

The Roadhouse - Tento podnik hostil v dávných časech začínající místní kapely jako Oasis nebo The Verve a udržel si původní atmosféru. Stojí za to jej navštívit.

Adresa: Newton Street 8. www.theroadhouse.u-net.com

Manchester Academy - Je součástí kampusu Manchesterské univerzity. Tvoří důležitou součást manchesterské hudební tradice a napít se zde můžete za studentské ceny.

Adresa: Oxford Road. www.manchesteracademy.net

The night and day - Kavárna a bar, kde se odehrálo několik výjimečných koncertů velkých hvězd. Dnes hostí mnoho nastupujících nadějných kapel.

Adresa: Oldham Street 26. www.nightnday.org

Temple of Konvenience - Původně veřejné toalety, nyní netradiční, ale útulný bar se skvělou hudbou.

Adresa: Great Bridgewater Street.

Fab Café - Skvělé pro milovníky hudby z 80. let, oblíbená kavárna herce Johnnyho Deppa.

Adresa: Portland Street.

Dance

Smile @ Star & Garter - Noční klub plný studentů a taneční hudby, která vás dlouho nenechá v klidu sedět.

Adresa: Fairfield Street 18-20 www.starandgarter.co.uk/star2/

5th Avenue - Tento klub vyniká výběrem nezávislé taneční a živé hudby a levnými cenami drinků.

Adresa: Princess Street 121.

Velké koncerty

Carling Apollo – Koncertovala zde řada nejslavnějších skupin a interpretů od Prince, Queen až po The Beatles. K vidění bývá Ricky Martin, Whitesnake, Gipsy Kings a mnoho dalších. Vstupenky se pohybují mezi 20 a 40 librami.

Adresa: Stockport Road, Ardwick Green. www.alive.co.uk/apollo/

Manchester Evening News Arena - V obří sportovní je možno vidět nesčetné množství koncertů a show největších hudebníků: Depeche Mode, Westlife, Eric Clapton, Santana či Red Hot Chilli Peppers. Aréna se nachází v centru města na rohu Trinity Way, Hunts Bank a ulice Great Ducie hned vedle nádraží Victoria Station. Je snadno dostupná městskou dopravou i autem.

Adresa: www.men-arena.com

Kde hudbu koupit

Piccadilly Records – V tomto obchodě snadno nakoupíte vše co hledáte. Je zde k mání celá škála hudebních stylů. Punk, dance, rock, funk, electronica.

Adresa: Oldham Street 53. www.piccadillyrecords.com

Vinyl Exchange – Z tohoto obchodu se odchází zadlouho. Strávite v něm rádi hodiny času a najdete celou hudební historii.

Adresa: Oldham Street 8. www.vinylexchange.co.uk



Co ještě můžete v Manchesteru letos na jaře zažít

Filmový festival Commonwealthu

Představí se nejlepší snímky ze zemí Commonwealthu jako je Indie, Kanada, Singapur, Austrálie, Indie Nový Zéland a Srí Lanka. Na přelomu dubna a května bude k vidění více než 60 snímků v devíti kategoriích.

5th Commonwealth Film Festival - 28. dubna -7. května

Kulturní festival Eurocultured

V manchesterských ulicích se odehraje free street festival, který oslavuje různorodost moderní evropské kultury. Letos zde můžete vidět dídžeje z Francie, živé fado z Portugalska, německé tanečníky breakdance, pouliční umělce ze Švédska a mnoho místních uměleckých talentů.

Eurocultured 2006 - 28. - 29. května

