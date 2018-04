Turistika po čínsku. Výstup na horu Chua-šan je plný krásy a adrenalinu

Právě při mém pobytu v městě Si-an jsem si vzpomněl na zajímavé přírodní výjevy zobrazované čínskými malíři. Byly na nich romantické malby skalnatých hor s pokroucenými borovicemi, mezi nimiž se vyjímaly taoistické svatyně posazené jako orlí hnízda na ostrých hřebenech a výběžcích skal.

Byla to jedna z pěti čínských posvátných hor Chua-šan (Huashan). Má celkem pět vrcholů, z dálky tak může připomínat květinu, a proto také její název znamená v čínštině květinová hora.

Nejvyšší vrchol se tyčí do výšky 2154 m n. m. a nahoru vedou dvě lanovky a dvě pěší výstupové trasy. Protože ze Si-anu to na čínské poměry k hoře není daleko, nějakých 120 kilometrů, vyrazil jsem na jednodenní výlet k tomuto tradičnímu poutnímu místu.

Čínské Yosemity

Hora Chua-šan se těší obrovské popularitě mezi turisty i taoistickými poutníky a pro její návštěvu je tedy dobré vyrazit brzo ráno. Protože mám málo času, musí mi stačit jeden den, jinak je ale možné naplánovat si až třídenní trekingový pobyt.

Volím nejpopulárnější, nejrychlejší a nejsnazší variantu, jak se dostat nahoru – lanovku na Severní vrchol. Procházím moderní budovou s informačním centrem a pokladnami a sedám do shuttle busu, který mě přiváží k dolní stanici lanovky.

V devět ráno tu je jen hrstka lidí, nicméně připravené bariéry svědčí o tom, že fronta tu může být i na několik hodin. Odtud také vede pěší výstupová trasa, která představuje strmou stezku plnou schodů, po které na vrchol půjdete minimálně dvě hodiny.

Než vyrazíte k oblakům, můžete se u informačního centra zásobit nezbytným vybavením do hor. Cesta lanovkou na Severní vrchol nezabere ani deset minut.

Moderní gondola mě během pár minut vyváží pod Severní vrchol, vysoký 1614 m n. m. Výstup na tento vrcholek pak už není náročný, stezka prochází klášterem a z prostorné skalnaté platformy se otevírá výhled na fascinující skalnatý terén a zbývající vrcholy. Scenérii dominuje kolmá žulová skalní stěna Západního vrcholu, která mi evokuje yosemitské skály.

Prostor se pomalu zahušťuje čínskými turisty, většina z nich je do hor vybavená naprosto nevhodně, oblečeni jsou spíše jak na procházku městem. Dominují tesilové kalhoty, saka a u dam široké klobouky.

Díky pěknému počasí panuje na vrcholu pohoda, lidé se fotografují, piknikují a užívají si výhledy. Přestože předpověď slibovala slunečno, kvůli smogu není viditelnost ideální a modrou oblohu nad sebou spíše jenom tuším. Smog je bohužel velký problém Číny a silné znečištění ovzduší zasahuje daleko za města a pokrývá obrovské plochy země.

Pohled ze Severního vrcholu. Vpravo Západní vrchol s monumentální stěnou, v popředí tzv. "Hřeben modrého draka".

Stezka vytesaná ve skále

Je čas vydat se k nejvyšším vrcholkům. Cesta nejprve překonává tzv. „Hřeben modrého draka“, což je zaoblený skalnatý hřeben, do kterého je vetknuto několik budov chrámů, restaurací a hotelů.

Tady mi teprve naplno dochází, o jak neobvyklý turistický terén se jedná. Úzký chodníček je doslova schod po schodu vytesán do tvrdé žulové skály, vzdušnější úseky doplňuje zábradlí nebo řetězy. Bezesporu to není výlet pro někoho, kdo trpí závratěmi, protože občas stezka prochází po hřebenech nebo šikmých skalních plotnách. Je dobré se dobře držet a raději se nedívat pod sebe, dno údolí se ztrácí v oparu stovky metrů pode mnou.

Po chvilce přichází prudší úsek a dostávám se k mohutné bráně. Místo se jmenuje Golden Lock Pass a tudy vede jediná stezka na další čtyři vrcholky hory. Pro Číňany je téměř povinností zakoupit visací zámek a zamknout jej na železné zábradlí nad branou, čímž podle pověry zajistí bezpečí a zdraví pro svou rodinu a přátele. Obrovské chumáče zámků s červenými stužkami jsou také oblíbeným námětem fotografujících návštěvníků.

Krajina připomíná svými skalisky Yosemitský park v USA. Golden Lock Pass s tisíci zámky je oblíbeným cílem.

Nad bránou hustota návštěvníků trochu řídne, strmé stoupání a vzdušný terén přece jenom oddělily zrna od plev a úplně nahoru si asi netroufne každý. Vyhlídka střídá vyhlídku a připadám si jako trpaslík na obrovském balvanu. Na skále tu a tam vzdorují nepříznivým podmínkám pokroucené borovice a dotvářejí úchvatnou scenérii. Nikdy předtím jsem v podobném typu krajiny nebyl.

Stezky smrti

Propracovávám se k jedné z nejhezčích vyhlídek. Na okraji srázu stojí kamenný pavilonek Wind Diverting Pavilion a otevírá se zde nádherný výhled na Severní vrchol. Pokračuji přes Prostřední vrchol a skalní stupeň zvaný Nebeské schody až na Východní vrchol, vysoký 2090 m n. m. Tady už jsem skoro sám.

Chodníky jsou vytesány do skály a častá jsou dlouhá a strmá schodiště.

Tento vrchol je oblíbeným místem pro pozorování východu slunce, někteří turisté pro tento zážitek podstupují noční výstup nebo přespí v některém z vrcholových hotýlků.

Nedaleká horská chata je vhodnou příležitostí k obědu. Odtud se můžete vydat na méně populární ze dvou zdejších zajištěných stezek, která se jmenuje Sparrow Hawk trail a vede místy v kolmých stěnách.

Pro tento zážitek je potřeba si připlatit za vstup a vypůjčení výstroje. Kdo na to nenajde odvahu, může obdivovat známý pohled na Chess Pavilion, neboli Šachový pavilon, ke kterému se dostanete právě jenom po ferátě.

Druhá stezka odvahy je mnohem známější a nachází se nedaleko odtud, pod Jižním vrcholem. Vede částečně po prknech vetknutých do kolmé skály a odtud i její název Plank Walk In The Sky.

Úplně ale nečekejte klasickou alpskou zajištěnou stezku. Čínská varianta asi nebude zcela splňovat evropské bezpečnostní standardy a není divu, že je považována za jednu z nejnebezpečnějších stezek světa. Vede tam a zpět stejnou cestou a největší problém tedy představuje vyhýbání se protijdoucím turistům, to vše na úzkých lávkách vysoko nad propastí.

VIDEO: Jen pro otrlé: Feráta kolem čínské hory Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trochu se kazí počasí a rozhoduji se stezku v oblacích i zbývající dva vrcholy vynechat. Z dálky je vidět nekonečný had návštěvníků, stoupající na nejvyšší Jižní vrchol. Trochu mi to připomíná davy lidí v Zakázaném městě. Jižní a Západní vrchol jsou totiž dobře přístupné další lanovkou z opačné strany hory a právě Jižní vrchol je hlavním cílem většiny návštěvníků.

Sedím na skále pod borovicí a užívám si nádherných výhledů na sytě zelené hory hluboko pode mnou a slibuji si, že příště sem vyrazím v noci na východ slunce!