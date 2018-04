Hrůzy Královéhradecka: hotel Horizont a Labská bouda

"Výsledky ankety mě nepřekvapují, hlasovala bych podobně,“ řekla královéhradecká architekta Vladimíra Šilhánková.

Horské hotely? Hrůza!

Hotel Horizont i Labská bouda jsou zasazeny do horské krajiny. Zatímco pecký hotel se v centru horského střediska tyčí do výše padesáti metrů a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu údolí, Labská bouda připomínající klín vyrůstá horizontálně z horského hřebene nedaleko Špindlerova Mlýna. I ona poutá pozornost svojí rozlehlostí působící uprostřed krkonošské přírody jako pěst na oko.

"Ti, kdo tyto stavby navrhli a rozhodli o jejich umístění, vůbec nerespektovali prostředí. Obě stavby působí v horské krajině nepatřičně,“ míní Šilhánková.

Devatenáctipatrový Horizont s kapacitou asi tři sta rekreantů patří k nejkontroverznějším stavbám v Krkonoších. Projekt spatřil světlo světa v roce 1964, po sedmi letech začala výstavba. V centru malebného horského městečka Pece pod Sněžkou byl do té doby nejvyšší stavbou stylový hotel Hořec a některé roubenky.

"Nevím, co je na tom pravdy, ale doslechl jsem se, že tento hotel měl stát původně někde u moře, ale v rámci vzájemné hospodářské pomoci socialistických států došlo k tomu, že byl nakonec postaven v Peci,“ řekl technik hotelu Luděk Reynelt.

I když v anketě serveru iDNES.cz stavba neobstála, hotel se může pyšnit prestižní mezinárodní cenou. V soutěži Primo hotel získal vloni v konkurenci sta hotelů z celého světa jako jediný z Česka ocenění za dobré služby, péči o hosty a vybavení hotelu.

"To, že tady takový typ hotelu vznikl, nebylo moudré, ale je třeba hledět do budoucnosti. Nynější vlastník intenzivně pracuje na generální rekonstrukci hotelu, poslední etapou bude i změna vzhledu objektu, což by mohlo názor veřejnosti na stavbu zlepšit,“ věří starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.



Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou



Železobetonový kolos na hřebeni Krkonoš

Horský hotel Labská bouda na okraji Labské louky vyrostl na místě vyhořelé starší stavby v roce 1975 podle projektu Zdeňka Řiháka. Devítipodlažní železobetonový kolos se 79 pokoji, s halami, kancelářemi, kuchyní, jídelnou a restaurací s výhledem do Labského dolu i na okolní krkonošské vrcholy byl na tehdejší dobu vybaven špičkově.

Má i vlastní úpravnu pitné vody, kotelnu na lehké topné oleje, garáže pro obslužná vozidla a několik výtahů. V devadesátých letech několik let chátral. V roce 1996 ho koupila soukromá firma, který ho zrekonstruovala a v roce 2004 v něm obnovila provoz.

"Nemyslím si, že architekturu obou hotelů lidé někdy v budoucnu docení. Stavby z té doby, které za to stojí, jsou oceňovány již nyní,“ uvedla Šilhánková.

Moravské Předměstí, postrach Hradečáků Megalomanské sídliště z dob socialismu Moravské Předměstí v Hradci Králové bylo původně vysněným bydlením pro tisíce obyvatel krajského města, nyní ho lidé považují za jedno z nejhorších míst kraje. Poukazují na stísněný pocit z labyrintu podchodů a temných zákoutí parkovišť. "Tvůrci Moravského Předměstí zapomněli, co je to lidské měřítko a architektura,“ soudí Šilhánková. Páteří sídliště budovaného od sedmdesátých do druhé poloviny osmdesátých let po sovětském vzoru se stala Benešova třída lemovaná paneláky s obchody v přízemí a s podzemními parkovišti. Město ve městě, které mělo desítkami obchodů konkurovat historickému centru Hradce, se však rozmáchlým bulvárem nestalo. Největší hrůzy Královéhradeckého kraje

1. Hotel Horizont, Pec pod Sněžkou

936 hlasů

2. Sídliště Moravské Předměstí, Hradec Králové

299 hlasů

3. Labská bouda, Krkonoše

264 hlasů

4. Chátrající sirotčinec, Náchod

233 hlasů

5. Kašna na Masarykově náměstí, Hradec Králové 157 hlasů

6. Pískovna Střeleč, Český ráj

98 hlasů

7. Nový krajský úřad, Hradec Králové

87 hlasů



"Postavit město najednou, jednou technologií a s jedním typem domů je nesmysl. Na městech je nejdůležitější právě jejich rozmanitost,“ míní Šilhánková.

Moravské Předměstí, které mělo být chloubou Hradce, pomalu dosluhuje a podle odborníků je to prostor odsouzený k sociálnímu bydlení. Byty v panelácích se totiž nedokáží přizpůsobit měnícím se přáním a potřebám jejich obyvatel.