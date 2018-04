Hrůza Karlovarska: ruská vesnice ve Slavkovském lese

Architekt: odstrašujících staveb je víc Podle architekta z karlovarského Architektonického ateliéru PM Projekt Petra Mráze jsou však v regionu, potažmo přímo v Karlových Varech, hrůzy daleko větší.

"Největší tragédií Karlových Varů je několikakilometrový silniční průtah městem,“ řekl architekt Mráz.

"Všichni v současné době plesají, jak je to senzační, že se půjde rychle dostat automobilem z Tuhnic do Dvorů. Průtah ale doslova rozsekl lázně na dvě půlky v místě těch nejcennějších pozemků. Zde mohly být postavené báječné věci a nyní tudy vede čtyřproudá silnice. Neznám jiná města, která by měla v samotném centru autobazar, benzinové čerpadlo, prodejnu stavebnin a navíc nákupní středisko Lidl. A všechno je navíc u břehů řeky Ohře, které by mohly sloužit daleko účelněji,“ vysvětluje architekt. Odstrašujících staveb či míst v Karlovarském kraji je podle Mráze celá řada, ale nejvíc bije do očí Jáchymov.