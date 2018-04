Hroutíme se z minus 20. Někde ve světě je ale podobný mráz k smíchu

Ne všechna severní místa a města ovšem musí být nutně zmrzlá na kost. Zatímco v Česku začneme drkotat zuby, třeba v Edmontonu, nejsevernějším velkém městě Kanady, hlásí podobné teploty jako byly u nás uplynulý týden. Přes den 3 až 7, v noci minus 2 až minus 7 °C. Jen začátkem týdne se má v noci ochladit až na minus 20. Pořád to tam ale považují spíš za vedro, protože jsou zvyklí i na minus 30 °C.

Drsná Aljaška

Pouze o chlup lepší než v Edmontonu to bude v příštích dnech v největším aljašském městě Anchorage (300 000 obyvatel). Nejnižší noční teploty mají být okolo minus 13 °C. Anchorage má výhodu, že leží u moře a znalci vědí, že tu panuje mírné klima. Chladněji hlásí hlavní město kanadských Severních teritorií Iqaluit, ale vzhledem k tomu, jaká divočina to je, opět žádné supermrazy: jen minus 16 až minus 25 °C. Prakticky stejné údaje očekává i o 1 000 km jižnější kanadský Radisson u Hudson Bay, podobně jako Labrador City na východě Kanady: minus 16 až minus 27 °C. Takže vlastně stále podobné teploty, které zažijí lidé v některých místech u nás.

Kdo by chtěl větší "kosu", musel by zamířit do aljašského Fairbanksu. Ve velké aglomeraci města žije skoro 100 000 obyvatel a tam už je to jiné kafe. V neděli přes den minus 32, v noci minus 34 °C. Během tohoto týdne se ale bude oteplovat. Víkend tu bude jen "na svetr a šálu": minima v rozpětí minus 25 až minus 11 °C, v noci pak minus 18 až minus 31 °C.

Mrazírna na Sibiři

Stanice Vostok, Antarktida Na ruské výzkumné polární stanici Vostok ve východní Antarktidě poblíž jižního magnetického pólu je drsná a krutá zima pořád. Na této stanici, ležící v nadmořské výšce 3 488 m, naměřili v roce 1983 dosud absolutně nejnižší teplotu na Zemi: minus 89,2 °C.

A jak je na tom strašná ruská Sibiř? Mrazivá maxima v Surgutu (300 000 obyvatel), centru těžby nafty a zemního plynu, jsou v těchto dnech minus 33 °C. Zato koncem týdne se bude i tam oteplovat. O víkendu to bude úplná sranda: minus 11 až minus 18 °C. Ani Novyj Urengoj (120 000 obyvatel) o tisíc kilometrů severněji větší zimu nepřinese. V pondělí sice minus 31 až minus 34 °C, v dalších dnech se ale i tam dost oteplí: bude jen minus osm až minus 20 °C. Paradoxně ještě o něco tepleji bude v Norilsku (130 000 lidí), který je přitom ještě dál na východ a na sever.

Kdo chce hledat tu největší "klendru" na Sibiři, nesmí tolik na sever, ale spíš na východ a do středu pevniny. Takový Irkutsk čeká přes den minus 14 až minus 28 stupňů, v noci však až minus 37 °C. Mimochodem, Irkutsk je docela rozlehlé město s půl milionem obyvatel.

Jakutsko, Ojmjakon. Pamětní deska potvrzující, že v roce 1926 tu zaznamenali -71,2 °C.

Tím správným "mrazíkovem", který hledáme, je zřejmě Jakutsk ve východní Sibiři. Maxima v příštích dnech tady hlásí opravdu děsivá: minus 34 přes den a minus 40 stupňů v noci. Ale pro znalce žádné překvapení. Jakutsk s 210 000 obyvateli je dlouhodobě nejstudenějším velkým městem na světě. Průměrná lednová teplota se tu uvádí minus 39,5 °C. Pro zajímavost: 700 km východně vzdálená vesnice Ojmjakon (750 obyvatel) oznamuje na tento týden až minus 46 °C. Místní vás určitě zavezou k památné desce, která uvádí rekordně nízkou teplotu severní polokoule moderní doby. V roce 1926 tu zaznamenali minus 71,2 °C. Zároveň vás tu ale lidé uklidní. Od té doby tu nikdy minus 70 nebylo.

Další minusové rekordy

Brrrr… Vraťme se raději do velkých měst. Za superzimou překvapivě nemusíme dál do sibiřské divočiny. Stačí zastavit se v milionovém mongolském Ulánbátaru. Přes den tu sice bude tento týden "jen" minus 18 (ale také minus 27). Zato v noci až minus 43 °C.

Eureka, výzkumná základna na nejsevernějším kanadském Ellesmerově ostrově, se považuje za nejchladnější obydlené místo planety.

Komu to nestačí a hledá dlouhodobě nejchladnější obydlené místo planety, musí se vrátit buď do již zmíněného Ojmjakonu, nebo daleko na sever Kanady, na Ellesmerův ostrov. Na obydlené stanici Eureka bude příští týden minus 40 až minus 43. Ale klid, to ještě nic není. Běžně tu bývá minus 55 °C.

Severní Evropa je proti tomu téměř směšná. Severonorské Tromso, ležící u moře, hlásí na tento týden legračních 2 až minus 8. Čest starého kontinentu (s výjimkou střední Evropy) tak bude hájit asi jen finské Rovaniemi: minus 18 až minus 23. A ovšem i milionový ruský Jekatěrinburg pod Uralem. Ten hlásí na tento týden až minus 35 °C.