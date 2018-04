Hrnečky i řemeslné zboží: pět tipů na jarní trhy a jarmarky

Určitě znáte Nelahozeves, obec mezi Prahou a Mělníkem. Je to rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka, prakticky za humny leží zámek Veltrusy a přímo v Nelahozevsi stojí pěkný renesanční zámek. A právě sem vás zveme na první jarní hrnčířskou akci.

Jarní hrnčířské slavnosti na zámku

V Berouně pořádají hrnčířské slavnosti dvakrát do roka, na jaře a na podzim.

První vlaštovkou jsou Jarní hrnčířské a řemeslné slavnosti na zámku Nelahozeves. Je to ideální tip pro rodiny s dětmi, na které tu čekají divadélka, kejklíři, pohádky a koncerty, sokolníci, rytířská škola, zookoutek i dobové hry v zahradě.

Přijedete bez dětí? Nevadí, pak si v klidu užijete ochutnávky lobkowiczkého vína, domácí delikatesy i prohlídky zámku. Zkrátka o víkendu 16. a 17. dubna od 9 do 17 hodin bude zámek patřit jen vám – a samozřejmě si užijete ukázky řemesel i jarmark se stánky plnými rozmanitých výrobků. Mimochodem, pokud přijedete vlakem, po předložení platné jízdenky ČD získáte 30% slevu na vstupném. Lístek pro dospělé stojí 130 korun, seniory 85 korun, děti a studenty 60 korun, prckové do 3 let mají vstup zdarma.

Za hrnčíři do Berouna, Kostelce a na Veselý Kopec

Ve skanzenu na Veselém Kopci si Hrnčířskou sobotu vychutnáte v sobotu 14. května.

Někde se hrnčířské slavnosti odehrávají jednou ročně, jinde je pořádají dvakrát do roka – třeba v Berouně. Letošní Jarní hrnčířské trhy probíhají o víkendu 7. a 8. května, v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. Vystavovat tu bude 280 keramických a hrnčířských dílen z Česka i ze zahraničí a doprovodný program se bude točit kolem provazníků a rukodělných výrobků z provazů.

Chybět nebude ani vinařský koutek s ochutnávkami vín, s historií místní keramiky vás seznámí místní muzeum. Koupit nové hrnečky můžete také ve skanzenu na Veselém Kopci, kde Hrnčířskou sobotu pořádají v sobotu 14. května, anebo v Kostelci nad Černými lesy; tady se Keramický den koná v sobotu 28. května.

...a další řemeslné (i jiné) trhy

Na bleších trzích v Liberci se prodává i kupuje všelicos.

Máte rádi bylinky, domácí výrobky a stará řemesla? Pak se vypravte v sobotu 16. dubna na Mutišovské řemeslné trhy. Vesnička Mutišov poblíž Slavonic se před časem po rakouském vzoru proměnila v bylinkovou obec, kde na veřejných prostranstvích i v předzahrádkách jednotlivých domů můžete obdivovat bylinkové záhonky nebo přírodní zahrady.

Výlet na hrnčířské slavnosti v Nelahozevsi ocení hlavně děti, pro které je připravený bohatý program.

Bohatý kulturní program, který letos vyvrcholí vystoupením Davida Kollera, každý rok nabízí Benešovský jarmark. Na prvního máje stánky zaplní Masarykovo náměstí, Malé náměstí a přilehlé ulice v centru Benešova. O den dříve, v sobotu 30. dubna, pak můžete na Masarykovo náměstí přijít na Benešovské čarodějnice s kapelami a opékáním špekáčků.

A pokud jste si pořád ještě nevybrali, zkuste Všeho Trhy, akci s více než třicetiletou tradicí, které se od jara do podzimu konají každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci na centrálním parkovišti u Home Credit Areny v Liberci. Nabízet i kupovat tu můžete všechno, co vám doma překáží, ale jiným by třeba udělalo radost. Nejbližší liberecké blešáky se konají 9. a 23. dubna a 14. a 28. května.