Hřebeny Beskyd - nefalšovaný ráj lyžařů

Pustevny

Turisté mají na jednom místě dobré stravovací i ubytovací zázemí. Také doprava je sem jednoduchá. Auta i linkové autobusy z Rožnova pod Radhoštěm přijíždějí až na vrchol, kde je i parkoviště pro dvě stě aut. Stravování zajišťují návštěvníkům v několika chatách a bufetech. Poblíž horní stanice lanovky je půjčovna kompletního lyžařského vybavení a dětských skútrů. Součástí je i ski servis, úschovna zavazadel a lyžařská škola.



telefon: 0656 - 835993; provozní doba: pondělí až neděle - lanovka 7 - 18 hod. (1.10. - 24.12.2001 revize lanové dráhy - změna jízdního řádu: pondělí - pátek 8.00, 10.00, 12.00, 14.00,16.00 hod. Sobota, neděle a svátky 7.00 - 18.00 každou celou hodinu , vleky - 9 - 16 hod.

počet vleků 9, počet sjezdovek 9

délka sjezdovek: Lokomotiva B - 165 metrů, Malá sjezdovka C - 510 metrů, Dvoustovka D - 150 metrů, pětistovka E - 415 metrů, Cyrilka F - 140 metrů, Velká sjezdovka I 1112 metrů, Velká sjezdovka J 610 metrů, pod Šumnou K - 150 metrů, Velká sjezdovka L - 166 metrů.

cena jízdenek: celodenní jízdenka - 240 Kč dospělí, 150 Kč děti, dětský provazový vlek 20 Kč/2 hodiny.

umělé zasněžování, upravování sjezdovek, lyžařský servis, půjčovna vybavení,

parkování placené, občerstvení, ubytování, běžecké tratě



Lysá hora

Lyžařský areál leží na úbočí nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd a díky své poloze má také bezesporu nejlepší sněhové podmínky ze všech středisek. Cesta sem je však pro lyžaře ze Zlínského kraje poněkud dlouhá a od parkoviště ke spodní stanici vleku i trochu náročnější. Nejlépe je jet přes Rožnov a Frenštát pod Radhoštěm do Frýdlantu a odtud do Malenovic až k hotelu Bezruč na parkoviště, kam jezdí i některé autobusy z Frýdlantu. Odtud již musí lyžaři k nejbližší sjezdovce zhruba pětatřicet minut pěšky. Odvoz batohů a lyží rolbou je možné objednat, jedna jízda stojí osmnáct set korun.



telefon: 0658 - 649068; provozní doba: pondělí až neděle 8 - 15 hod.

počet vleků 3, počet sjezdovek 3

délka sjezdovek: Černá - 1200 metrů, Červená 350 metrů, Modrá - 500 metrů;

cena jízdenek: denní - 160 Kč, polodenní - 90 Kč, pětidenní - 700 Kč, jedna jízda Černá - 15 Kč, ostatní 7 Kč

upravování sjezdovek, parkování, občerstvení, ubytování, běžecké tratě



Lyžařský vlek pod Soláněm

telefon: 0602 763576, 0651 - 644317; provozní doba: pondělí až neděle 9 - 16 hod.

počet vleků 1, počet sjezdovek 1

umělé zasněžování, parkování, občerstvení, běžecké tratě



Soláň (středisko Soláňka)

Soláň se nachází uprostřed hřebene Vsetínských vrchů, vrchol Soláně je v nadmořské výšce 861 metrů. V této oblasti fungují v současné době tři areály, které jsou dostupné autem i autobusem ze dvou směrů. Z Rožnova pod Radhoštěm po silnici přes Hutisko - Solanec směrem na Velké Karlovice nebo z opačné strany z Velkých Karlovic směrem na Rožnov pod Radhoštěm. Dvě parkoviště v blízkosti lyžařských areálů pojmou 250 aut. Do areálu Soláňka odtud musí lyžaři asi patnáct minut pěšky. Stejně daleko je i nejbližší autobusová zastávka.



telefon: 0651 - 644267, 0602 940 796; provozní doba: pondělí až neděle 9 - 16 hod.

počet vleků 3, počet sjezdovek 3

délka sjezdovek: Soláňka 1 - 550 metrů, Soláňka 2 - 800 metrů, Soláňka 3 - 300 metrů; cena jízdenek: denní - 180 Kč, polodenní - 100 Kč, jedna jízda 10 Kč

upravování sjezdovek, parkování placené, občerstvení, ubytování, běžecké tratě



Soláň (středisko Sedlo)

Soláň - sedlo je vzdálené asi dvě stě metrů od parkoviště na Soláni. Stejně daleko je i nejbližší autobusová zastávka.



telefon: 0602 855991; provozní doba: pondělí až neděle 9 - 16 hod.

počet vleků 3, počet sjezdovek 3

délka sjezdovek: vlek - sever - 300 metrů, vlek jih - 400 metrů, dětský vlek - 130 metrů, cena jízdenek: celodenní - 140 Kč, polodenní - 80 Kč, dětský vlek - 1 hodina 10 Kč.

umělé zasněžování částečné, upravování sjezdovek, večerní lyžování, parkování placené, občerstvení, ubytování, běžecké tratě upravené



Bílá

K lyžařskému areálu Bílá lze pohodlně dojet z Rožnova pod Radhoštěm autem nebo autobusem po silnici přes Horní Bečvu směrem na Staré Hamry. Cesta vede přímo ke spodní stanici vleku, kde je také parkoviště pro sto sedmdesát automobilů. Díky třem sněžným dělům mají místní sjezdovky výborné sněhové podmínky. Při velké návštěvnosti však bývají přeplněné, protože nejsou příliš široké. Červená a modrá sjezdovka nicméně patří k nejdelším v Beskydech. Lyžaři jsou odbavováni na bázi čipových karet. Zájemci si ji mohou nabít až na šest set korun a vrátit kdykoli v průběhu celé sezony. Občerstvení je přímo v areálu nebo v nedaleké restauraci, ve všední dny a v sobotu je otevřen blízký obchod s potravinami.



telefon: 0658 - 690163; provozní doba: pondělí až neděle 8.30 - 16.30 hod.

počet vleků 3, počet sjezdovek 3

délka sjezdovek: Červená - 950 metrů, Modrá 1100 metrů, Jižní - 350 metrů, cena jízdenek: bodová jízdenka 216 bodů - 600 Kč, 48 bodů - 150 Kč, tarif 4 - 8 bodů za jízdu, časová jízdenka 250 - 350 Kč/den

umělé zasněžování, upravování sjezdovek, lyžařský servis, půjčovna vybavení,

parkování placené, občerstvení, ubytování, běžecké tratě



Bumbálka

K lyžařským vlekům na Bumbálce je jednoduchý přístup po hlavní silnici, která vede z Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko ve směru na Žilinu. Areál leží na hřebenu, kudy probíhá hranice, všechny vleky jsou ale na území České republiky. Turisté, kteří přijíždějí z české strany, musí nicméně projet celnicí, takže by si neměli zapomenout pas. V těsné blízkosti lyžařských vleků je parkoviště pro osmdesát až sto aut. Jeden den předem si mohou zájemci objednat lyžařského instruktora i učitele snowboardingu a v chatě provozovatele půjčit lyžařské a po objednávce i snowboardové vybavení.



telefon: 0658 - 437835; provozní doba: pondělí až neděle od 9 do 16 hod.

počet vleků 3, počet sjezdovek 3

délka sjezdovek: velký vlek - 350 metrů, malý vlek - 250 metrů, dětský vlek 100 metrů, cena jízdenek: bodová jízdenka 32 bodů - 30 Kč, jedna jízda velký vlek 4 body, malý vlek 3 body, časová jízdenka (dětský vlek) - 30 Kč

upravování sjezdovek, půjčovna vybavení, parkování neplacené, občerstvení, ubytování, běžecké tratě



Bílá - Mezivodí

Směrem na Bílou z Rožnova pod Radhoštěm a Horní Bečvy nelze minout areál Bílá - Mezivodí, kde jsou v provozu tři vleky a jeden pro děti.



telefon: 0658/690 025; provozní doba: pondělí až neděle 8.45 - 15.45 hod.

počet vleků 4, počet sjezdovek 4

délka sjezdovek: 450 metrů, 300 metrů, 250 metrů, dětský vlek - 50 metrů,

cena jízdenek: celodenní 200 Kč, polodenní 150 Kč, bodová jízdenka - 8 jízd - 50 Kč.

umělé zasněžování, upravování sjezdovek, večerní lyžování, parkování placené,

občerstvení, běžecké tratě