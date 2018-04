Hřebenovkou Orlických hor kolem rezervací i bunkrů

Opevnění Pevnost Hanička

Prohlídka podzemních prostor (vybavení protiatomového krytu), na povrchu je ojedinělý soubor dochovaných pancéřových prvků. Před vstupním objektem (správní budovou) expozice bojové techniky. Provozní doba - květen, červen, září, říjen: v SO od 9.30 do 15.00 hod, v NE a svátky od 9.30 do 14.00 hod. V červnu každý den mimo PO od 11.00 do 14.00 hod. V červenci a srpnu denně kromě PO od 9.30 do 17.00 hod. Další info na www.hanicka.cz.

Pevnost Bouda

je takřka v původním stavu dochovaná tvrz u

Suchého vrchu. Je přístupné prakticky celé podzemí, vchodový objekt, objekt pro dělovou otočnou věž aj.

Provozní doba - od května do září denně, v říjnu pouze SO, NE; vstupy do podzemí: v celou hodinu od 11.00 do 16.00 hod, v květnu, červnu, září a říjnu jen v 11.00, 13.00 a 15.00 hod.

Přístup k muzeu je možný pouze pěšky nebo na kole. Další info na www.boudamuseum.com