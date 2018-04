Hřebenovka Rychlebských hor, jedna z nejhezčích u nás

Za bývalou osadou Hraničky stoupá červená značka pod vrch Špičák, kde začíná poslední úsek hřebenovky Rychlebských hor. Je značený žlutě a opět se na něm začínají objevovat sem tam lidé, kteří putují většinou směrem od Ramzovského sedla.

Krátká výhledová odbočka vás zavede na vrchol Špičáku, ten však v posledních letech zarostl mladým lesem a není z něj již skoro nic vidět. Les pohlcuje i ostatní vrcholky včetně překrásné 889 m vysoké Kovadliny, z níž je však stále ještě hezký výhled na celé pásmo Rychlebských hor.

Tento žlutě značený úsek rychlebské hřebenovky je poměrně členitý a náročný. Dlouhý a táhlý výstup o délce téměř 3 km vede na nejvyšší Smrk (1 125 m) s velkým hraničním kamenem, kde se stýkaly hranice dávných panství – dnes hranice Moravy, Slezska a Polska (či chcete-li Kladska). Tato část Rychlebek byla před 20 lety postižena rozsáhlými a ošklivými holosečemi, v současné době se tvář krajiny zacelila a slouží opět jako pohlazení pro oči.

Ze Smrku vede nejkratší cesta po červené na Ramzovou, o něco delší variantu, kterou lze sejít k vlaku do Horní Lipové, představuje žlutá boční hřebenovka přes Lví horu. Při dostatku času by jistě stálo za to také sejít po zelené či modré k vodopádům Stříbrného potoka a pak přes Nýznerov na vlak či autobus do Žulové.