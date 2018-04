Hory na Liberecku spojila Hřebenovka. Pěší na ní nachodí 150 kilometrů

Hřebenovka Hřebenovka propojí atraktivní místa vrcholových partií pohraničních hor. V rámci projektu se obnovilo značení na 149 kilometrech pěších, 135 kilometrech cyklistických a 60 kilometrech běžkařských tras na dvou lyžařských magistrálách. Pěší část má severní a jižní větev, obě začínají na česko-polském hraničním přechodu Jizerka-Orle. Severní trasa vede přes vrcholové partie Jizerských hor, kolem Oldřichova v Hájích pokračuje trasa do Albrechtic u Frýdlantu a Hrádku nad Nisou, kde překračuje státní hranici. Na německém území pokračuje do Oybina, na vrchol Hvozdu, kterým prochází česko-německá státní hranice a dál do Jonsdorfu. Na českou stranu se trasa znovu vrací na přechodu Černá Brána a končí v Nové Huti na hranici s Ústeckým krajem.

Jižní trasa vede turistu z Jizerky přes Desnou, Tanvald, Černostudniční hřeben na Milíře a dále pokračuje přes Ještědský hřeben na Ještěd. Trasa vede dál přes Petrovice a končí na česko-německé hranici u Lückendorfu, kde se napojuje na severní větev. Na českém území je součástí 5 odpočinkových míst s prvky dětského hřiště, 9 přístřešků, 9 stojanů na kola a 51 venkovních map. Projekt vyšel na 17 milionů korun a byl financován z přeshraničního programu Cíl3 Česko-Sasko.