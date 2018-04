Hřebenovka Orlických hor, báječný tip na podzimní výlet

, aktualizováno

Na výletu po hřebenovce Orlických hor uvidíte už zase pěkné lesy, historii pak připomenou betonové bunkry a osamocená kaple. Výstup dá sice trochu zabrat, ale dál už je to pohoda - Orlické hory jsou až překvapivě placaté. Z hřebene se vám otevřou příjemné vyhlídky, do vnitrozemí i do Polska.