Hřebenovka Nízkých Tater: 5 krásných dní nad civilizací

Vlakem do Ružomberoku, odtud autobusem do Donoval anebo Korytnice, odkud lze zahájit přechod. Zpáteční cesta zavisí na tom, kde se hřebenové putování ukončí. Z Telgártu jezdí odpoledne rychlík Horehronec do Bratislavy s návazností vlakového spoje do Brna a Prahy.

Z obcí Vikartovce nebo Vernár je nutno dojet autobusem do Popradu, odkud jezdí vlaky směrem do Česka velmi často. Itinerář přechodu (čistý čas chůze)

1. den: Donovaly – Ďurková: 8 hodin

2. den: Ďurková – Štefánikova chata: 6 hodin

3. den: Štefánkova chata – Ramža: 6 hodin

4. den: Ramža – Andrejcová: 7 hodin

5. den: Andrejcová – Telgárt: 6 hodin Mapy

VKÚ 1:50 000 č. 122: Nízké Tatry, Chopok

VKÚ 1:50 000 č. 123: Nízké Tatry, Kráľova hoľa



