Hřebčíny po zimě opět otevírají své brány návštěvníkům

Za bělouši do Kladrub...

Starokladrubští běloušové byli využíváni jako kočároví koně i pro rakouský císařský dvůr

Národní hřebčín Kladruby nad Vltavou patří mezi nejstarší hřebčíny na světě. Starokladrubští koně, jedinečné české plemeno koní s barokním exteriérem, se zde chovají již od roku 1579, kdy byl hřebčín založen císařem Rudolfem II. V Kladrubech nad Labem jsou ustájeni koně základního stáda – plemenní hřebci, chovné klisny, hříbata do odstavu, koně ve výcviku, sportovní koně a koně určení k prodeji.

Hřebčín byl několik let uzavřen z důvodu rekonstrukce, od 1. dubna však tato národní kulturní památka opět nabízí celou řadu novinek a akcí. Jednou z nich je Den starokladrubského koně, který se bude konat 28. května. Při této příležitosti si budete moci prohlédnout zlatý kočár dánské královny tažený starokladrubskými bělouši, který připomene dlouhodobou spolupráci právě s dánským královským dvorem.

Obnovený areál hřebčína a zámek můžete navštívit vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Prohlídkové okruhy nabízí nejen pohled do stájí, ale i na expozici historických kočárů, kterými jezdili králové, císaři, prezidenti či hrdinové z českých pohádek. Základní cena za prohlídku celého areálu činí 220 Kč, snížené vstupné je 160 Kč.

... za vraníky do Slatiňan

Za starokladrubskými vraníky se vydejte do Slatiňan

O chovu starokladrubských běloušů ví snad každý, málokdo však ví, že existují také starokladrubští vraníci, kteří mají ve Slatiňanech tradici více než 60 let. Starokladrubský vraník se, stejně jako starokladrubský bělouš, řadí mezi barokní plemena, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů.

Hřebčín Slatiňany je od roku 1992 součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Nachází se ve východních Čechách u města Chrudim, nedaleko Pardubic. Ke slatiňanskému hřebčínu patří výcvikové středisko Heřmanův Městec, jehož součástí je gala sedlovna se sbírkou uzdění, sedel a postrojů. Základní vstupné za prohlídku stájí je 90 Kč, snížené 60 Kč a rodinná vstupenka stojí 250 Kč.

Pokud se vydáte do východních Čech, nezapomeňte navštívit také zámek Slatiňany s půvabnou zahradou a sbírkami připomínajícími život šlechty v 19. a 20. století. Především zde ale naleznete hipologické muzeum s jednou z největších sbírek na světě!

Svatba, tábor či škola v přírodě v hřebčíně Favory

Hřebčín Favory se rozkládá v místě bývalého panství Františka Ferdinanda d‘ Este v Benicích nedaleko Benešova. Sídlem hřebčína je barokní statek Benice, který leží v krásné přírodě s převahou lesů a rozlehlých luk, což jsou ideální podmínky pro chov koní.

Hřebčín Favory je soukromým chovatelem starokladrubských koní a nabízí svým návštěvníkům rozmanité možnosti vyžití. Statek Benice je ideálním místem jak pro vaši svatbu, tak pro vaše ratolesti na letní tábor. Statek nabízí také exkurze pro školy s možností oběda v místní restauraci. V rámci exkurze si děti prohlédnou stáje a expozici postrojů, sedel, kočárů a povozů, navštíví zoo koutek a svezou se v kočáře taženým párem císařských koní. Cena exkurze bez oběda je 95 Kč, s obědem 155 Kč.

Milovníci koní si mohou vybrat z nabídky aktivit, jako je projížďka, svezení kočárem na zámek či piknik v trávě, kam vás doveze kočár tažený ušlechtilými koňmi.