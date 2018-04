Romantika a smrt. Ztracený svět karpatských hřbitovů Dušana Jurkoviče

Jak se tam dostat

Z Česka nejrychleji autem po dálnici přes Katovice a Krakov, před Tarnowem sjet z dálnice směr Nowy Sacz a Gorlice.

Ze Slovenska silnicí č. 545 z Bardejova do Gorlice, případně z Bardejova po hlavní komunikaci č. 77 do Nové Polianky a odtud nedávno otevřenou silnicí do polského Grabu.

Mapy

1 : 50 000 Compass (Galileos) – Beskid Niski

1 : 50 000 VKÚ Harmanec č. 161 – Beskid Niski, stredná časť