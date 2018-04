Meje: přes prázdné hranice do Chorvatska jen na vlastní nebezpečí

Nedaleko kolonami vždy zasekaného hraničního přechodu Gruškovje/Macejl jsme mohli přejet státní hranici bez jakékoli kontroly a problémů! Vlastně tam ani žádný přechod nebyl, pouze silnice vedoucí centrem obce a najednou cedule Republika Hrvatska.

Pecka, měli jsme radost, že nemusíme stát v koloně - a v reportáži, která následně vyšla, jsme si tuto trasu pochvalovali a doporučili ji našim následovníkům (Cesta do Chorvatska 2017. Projeli jsme nejoblíbenější trasy).

Jenže pak jsme se dozvěděli, že jsme něco jako pašeráci a skoro anarchisté. Totiž - přestože široko daleko neuvidíte žádnou zákazovou nebo varovnou ceduli, přejíždět přes státní hranici se tudy nesmí.

Někteří naši čtenáři už byli zastaveni policisty, kteří jim hrozili pokutou - naštěstí ti, kteří nám o tom napsali, vyvázli bez sankce, jen s varováním, že tudy ne, přátelé.

A proč se tudy vlastně nesmí? Chorvatsko totiž zatím není v Schengenském prostoru - taky právě kvůli tomu probíhají kontroly všech dokladů na jeho hranicích, kvůli čemuž vznikají zmiňované kolony.

A tak přestože jsme si už za deset let existence „Schengenu“ odvykli o hranicích přemýšlet a řešit je (do Německa, Rakouska nebo Polska projedete po jakékoli silnici), pro Chorvatsko to neplatí.

„Chorvatsko-slovinská hranice je vnější hranicí Schengenského prostoru, kterou lze překračovat pouze na oficiálních hraničních přechodech a během stanovené provozní doby, jinak se osoba dopouští protiprávního jednání. Vámi uvedená komunikace v obci Meje takovým přechodem není. Za nedovolené překročení vnějších hranic ukládají členské státy sankce v souladu se svým vnitrostátním právem,“ potvrdil nám Ondřej Krátoška z českého ministerstva vnitra.

Podle informace slovinské policie jsou pokuty hodně vysoké. „Jestliže přejedete hranici mimo oficiální přechod, nebo v případě toho oficiálního mimo jeho pracovní dobu, pokud není otevřen non-stop, můžete být pokutováni částkou minimálně 400 eur,“ říká Drago Menegalija ze slovinského policejního ředitelství.

Takový risk v přepočtu za 10,5 tisíce korun za to určitě nestojí. Poté, co přes Meje začali proudit turisté, tu možná bude policie víc hlídat. A třeba i na jiných místech.

Podle seznamu oficiálních hraničních přechodů, který nám zástupce slovinské policie poslal, je možné přejet hranici s Chorvatskem celkem na 32 místech. V okolí Gruškovlje-Macelju jsou to Zavrč-Dubrava Križovljanska, Ormož-Otok Virje, Središčce ob Dravi-Trnovec či Gibina-Bukovje.

Mrzí nás, že to musíme říct, ale přes Meje se proto raději nevydávejte. Leda na vlastní nebezpečí.

Kompletní seznam oficiálních přechodů do Chorvatska na tomto odkazu.

Celý záznam Rozstřelu s redaktorem MF Dnes Romanem Švidrnochem a Jelenou Bilić o letošní cestě do Chorvatska.