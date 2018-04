Hrady a zámky zahájily turistickou sezónu

Hukvaldy

Hloučky lidí včera už od rána nedočkavě čekaly, až se otevřou brány hradu Hukvaldy. "Nerada nechávám lidi čekat, proto jsme otevřeli o něco dříve. O víkendu tady bylo tolik lidí, že se dole v obci ani nedalo zaparkovat," hodnotila od soboty strmě stoupající návštěvnost ředitelka společnosti Janáčkovy Hukvaldy, která hrad spravuje, Radmila Kotterbová. Ta včera odpoledne, kdy hradem stále proudili lidé, odhadovala návštěvnost za celý víkend na zhruba čtyři tisíce lidí.

"Přirovnala bych to k dobré divadelní hře. Návštěvnost byla hodinu od hodiny stále lepší." Radmila Kotterbová dodala, že první víkend, kdy byl hrad otevřený, pomohl i místním hostinským. "Když jsem si chtěla dole dát kafe, neměla jsem šanci. Nakonec jsem si vařila kávu na hradě," řekla Radmila Kotterbová, která spokojeně dodala, že dnes si přijde prohlédnout slavnou zříceninu také autobus laponských turistů a zítra návštěvníci z Francie.

Jižní Čechy

Přes pokladnu českokrumlovského zámku prošlo jenom v neděli téměř sedm stovek turistů. Kromě Čechů to byli především Němci a Američani. "Na to, že byl prakticky ještě březen, to byla velice slušná návštěva," potvrdila pokladní Alena Hölzlová. Až se rozjede sezona naplno, projdou zámkem nad Vltavou denně i dva tisíce turistů. Odhadem právě tolik se jich sjelo už v neděli do Třeboně, ale spíše než na prohlídku zámku byli zvědaví na slavnosti na nádvoří, které měly připomenout rovných čtyři sta let od chvíle, kdy se Petr Vok přestěhoval na zámek do Třeboně právě z Českého Krumlova. V kolik hodin dorazil Petr Vok tehdy, se přesně neví, v neděli přijel i se svojí družinou kolem 14. hodiny. "Na nádvoří byla hlava na hlavě, museli jsme kvůli tomu přesunout i večerní koncert," zmínil kastelán třeboňského zámku Pavel Hofman.

Nadprůměrně silný den co do návštěvnosti hlásí i hrad Rožmberk, kam zavítaly v neděli na tři stovky lidí, což je podle kastelána Jaroslava Čásy tak trojnásobek běžné návštěvnosti v těchto dnech. Bezesporu k tomu přispělo i vystoupení skupiny historického šermu, která se sem přesunula z Nových Hradů, kde vystupovala o den dřív. I tam na ni byla zvědavá asi stovka turistů. "Oba dva dny byly hodně úspěšné, jsem spokojený, že se nám zpátky vrátilo úsilí, které jsme do toho vložili," pochvaloval si Jaroslav Čása. Stranou zájmu turistů samozřejmě nezůstal o víkendu ani hlubocký zámek, kam si našlo v sobotu cestu asi čtyři sta lidí, v neděli už rovná tisícovka. Návštěvníci projevovali největší zájem asi o historickou kuchyni, hodně lístků se prodalo na rozšířenou trasu. "Ta zahrnuje samotný zámek a zbrojnici," upřesnila pokladní Helena Kalivodová.



Bouzov zahájí sezónu premiérou

Hrad Bouzov ozářily v sobotu a v neděli v podvečer hořící svíce a lidé se tu mohli poprvé vydat na novou, takzvanou zámeckou prohlídkovou trasu v předhradí. „Chceme lidem přiblížit, jak žila nižší úřednická šlechta, která v těchto prostorách bydlela. Také jsme chtěli vzkřísit předměty z hradního mobiliáře z 18. a 19. století, které se dříve netěšily velkému zájmu kunsthistoriků a víc než padesát let byly odsouzeny být jen harampádím,“ řekla vedoucí správy hradu Bouzova Hana Váňová. Výletníky na nové prohlídkové trase čekaly služebné v dobových kostýmech, které lidem vyprávěly o životech svých pánů – kastelána či duchovního. Premiéru měla o Velikonocích na Bouzově také expozice Svět legendárních rytířů v hradním sklepení.



Ratibořice a Nové Město nad Metují



"Při Mezinárodním dnu památek 20. dubna návštěvníci Ratibořic uvidí zámecké sklepy, do nichž běžně přístup nemají," sdělil Záliš. Na Hrádku u Nechanic připravují atraktivní prohlídky s účinkujícími v historických kostýmech až na konec května. "V zámeckých komnatách je na jaře chladno. Bereme ohled na studenty, kteří vystupují jako kostýmované panstvo a služebnictvo," vysvětlila Kalenská. V Novém Městě nad Metují letos návštěvníci uvidí zámeckou zahradu upravenou podle historické předlohy architekta Jurkoviče.