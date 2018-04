Deset zámků a hradů v Česku, které si zahrály nejen v pohádkách

1. Český Krumlov: Z pekla štěstí i Tři životy

Tenhle rožmberský klenot, ležící 22 km jihozápadně od Českých Budějovic, je nejen magnetem na turisty, ale i filmaře. Natáčela se tady pohádka Z pekla štěstí i Tři životy, film Řeka čaruje, Pyšná princezna (i když ta se natáčela hlavně na Hluboké a v Telči), zámek se mihl v Jen ho nechte, ať se bojí a dalších filmech.

Městská památková rezervace tvoří se zámkem a hradem dokonale harmonický architektonický celek, zapsaný do listiny UNESCO. Po Pražském hradu je druhým nejrozsáhlejším u nás.

Zámek v Českém Krumlově

Nejstarší částí hradu a zámku Český Krumlov je Hrádek s věží z 2. poloviny 13. století. V 16. století vzniklo Purkrabství, v letech 1766 - 67 pak zámecké divadlo, patřící k nejvzácnějším v Evropě. Rožmberská obydlí spojuje unikátní Plášťový most. Obdivuhodná je také zahrada s letohrádkem Bellarie a letní divadelní scéna.

Při výletě do Českého Krumlova si nenechte ujít nedaleký klášter Zlatá koruna, který král Otakar II. postavil záměrně téměř Rožmberkům pod nosem, aby ukázal, kdo je v zemi pánem. Nedaleko města se tyčí Kleť, rozhledna, restaurace a vedle ní jedna z našich nejlepších observatoří. Nahoru jede sedačková lanovka.

2. Náchod: Případ mrtvých spolužáků i Tajemství lesní země

Renesanční zámek Náchod, ležící v Královéhradeckém kraji, vznikl v letech 1556 - 1614 přestavbou gotického hradu. Barokně upravený objekt láká návštěvníky na bohaté sbírky tapisérií, zbraní a medailí i zachovalý mobiliář. Děti nadchnou dva medvědi Ludvík a Dáša v zámeckém příkopu.

Zámek v Náchodě

Zámek se zapsal i do kriminální historie. V roce 1922 zde došlo k jedné z největších loupeží. Ztratily se klenoty v tehdejší hodnotě 2 miliony korun, zločin se nepodařilo nikdy objasnit.

Město Náchod je známé jako Kostelec z románů Josefa Škvoreckého. Zámek je spjatý s díly Aloise Jiráska, pobývala tu i Vilemína Zaháňská, paní kněžna z Babičky od Boženy Němcové. Zámek si zahrál v kriminálce Případ mrtvých spolužáků a pohádce Tajemství lesní země.

U zámku se také nachází vojenský hřbitov z prusko-rakouské války z roku 1866, ve městě se můžete osvěžit na moderním koupališti. Specialitou oblasti je Pavlišovský řízek s knedlíkem a zelím.

Výlet můžete spojit s procházkou do Pekla v údolí Metuje, kde doporučujeme příjemnou Bartoňovu útulnu s restaurací. Za návštěvu stojí také zámky v Novém Městě nad Metují nebo Ratibořicích. Pro milovníky vojenské historie je připravena naučná stezka po druhorepublikovém opevnění.

3. Lednice: Dračí prsten i Princezna Fantaghiro

Spolu se sídelním zámkem ve Valticích vybudovali na jižní Moravě Lichtenštejnové rozsáhlé krajinářské území přezdívané zahrada Evropy. Lednice sloužila jako letní sídlo, osmitraktový objekt je postavený v duchu tudorovské neogotiky. Zámek se pyšní rozsáhlými sbírkami, skvostné je dřevěné obložení stěn a schodiště, šlechtické pokoje s tekoucí vodou a ústředním topením. Mimořádný je i zámecký skleník, spolu s množstvím romantických staveb v anglickém parku, kde stojí i nejstarší minaret v Evropě.

Zámek Lednice

Filmaři využili Lednici v pohádkách Království potoků, Dračí prsten, Princezna Fantaghiro i v Moskalykově seriálu Dobrodružství kriminalistiky.

Žít v Česku a nezavítat do této oblasti, je hřích. Návštěvu spojte i s Mikulovem a nedalekými Pálavskými vrchy. Novomlýnská nádrž pod Pálavou je rájem rybářů, vodních sportů i normální rekreace. Mluvit o zdejších vyhlášených vínech by pak bylo jen nošením dříví do lesa.

4. Telč: Jak se budí princezny i Pyšná princezna

Zámecká zbrojnice v Telči

Zámek Zachariáše z Hradce, ležící na Vysočině asi 25 km jihozápadně od Jihlavy, si filmové štáby vybírají k natáčení velmi často, hlavně pro pohádky. Tuto perlu moravské renesance spolu s nádherným náměstím ročně zaplavují desetitisíce návštěvníků. Zachariáš si v polovině 16. století očividně mohl dovolit rozhazovat, obrovské věno mu totiž přinesla Kateřina z Valdštejna.

Nejmajestátnějším interiérem telčského zámku je Zlatý sál, prostupující na šířku celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce.

Další tipy na filmové hrady a zámky Jihočeská Červená Lhota posloužila pro televizní pohádku Zlatovláska.

posloužila pro televizní pohádku V zahradách východočeského Hrádku u Nechanic natočil Václav Vorlíček záběry pro Princ a Večernice , zámek se objevil v Sequensově Atentátu i ve Svěrákově Tmavomodrém Světě.

natočil Václav Vorlíček záběry pro , zámek se objevil v Sequensově Atentátu i ve Svěrákově Tmavomodrém Světě. Hrad Pirkštejn - tady se natáčela další slavná pohádka Princ Bajaja .

- tady se natáčela další slavná pohádka . Zámek Blatná - Šíleně smutná princezna - právě tady se u zámeckého rybníku setkali Václav Neckář jako zachránce a Helena Vondáčková jako smutná princezna.

- - právě tady se u zámeckého rybníku setkali Václav Neckář jako zachránce a Helena Vondáčková jako smutná princezna. Hrad Křivoklát - Honza málem králem, Sůl nad zlato , Třetí prince a další...

- , Třetí prince a další... Zámek Sychrov - Kočičí princ, Nejkrásnější hádanka a další...

Zámek si zahrál v Pyšné princezně - záběry z Telče jsou hned na začátku pohádky. V místní krásné renesanční zahradě pečoval o třešňové stromky král Miroslav, představovaný hercem Vladimírem Rážem. Za zády měl poznávací znamení zahrady – velký štukový reliéf Neptuna se čtyřspřežím. Právě z telčské zahrady spěchal král v zástěře, když mu přišli poslové z Půlnočního království ukázat obraz pyšné Krasomily...

Zahradu známe i z pohádky Jak se budí princezny nebo Z pekla štěstí. Ve městě se točila i česká filmová pohádka Vojtěcha Jasného Až přijde kocour…

Zajímavosti a tipy z okolí: poblíž stojí Roštejn, ojediněle dochovaný goticko-renesanční hrad. V nedalekém Mrákotíně je lom, z něhož pochází obelisk na Pražském hradě. Z Mrákotína se pak dá dojít kolem rybníků Dolní a Horní Mrzatec ke Štamberku, zřícenině jednoho z nejromantičtějších moravských hradů, kde je zdivo vestavěno do mohutných skal. A dobrá zpráva pro letní vedra - některé lomy v okolí jsou koupací.

5. Konopiště: Jára Cimrman i Jáchyme, hoď ho do stroje!

Zámek, ležící ve Středočeském kraji nedaleko Benešova, proslavily zejména lovecké trofeje následníka trůnu Ferdinanda d´Este. Milující a bohabojný otec střílel po všem, co mu přišlo na mušku, zabíjel zvěř pro potěchu. O to více se ale věnoval panství, z kdysi polorozvaleného Konopiště nechal vybudovat zámek v historizujícím stylu oplývajícím moderními výdobytky. Kromě trofejí uvidíte zachovalé interiéry arcivévodské rodiny, dozvíte se hodně o životě u vládnoucího habsburského dvora.

Zámek Konopiště

Točil se tu například Jára Cimrman ležící spící, Jak se budí princezny, filmová komedie Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje! a dokonce i italský kriminální seriál Chobotnice s Michele Placidem.

Nedaleko leží krásný barokní zámek Jemniště i zřícenina hradu Zlenice. V Sázavě musíte vidět Sázavský klášter; místní koupaliště je jako vystřižené z Rozmarného léta. Na Ondřejově najdete slavnou hvězdárnu, v blízkých Hrusicích pak muzeum Josefa Lady a pro děti Naučnou stezku po stopách kocoura Mikeše.

6. Bouzov: Arabela i O princezně Jasněnce

Jakmile švec Jíra přeletěl za Jasněnkou špičatou hradní věž, většina z nás věděla, že letí přes Bouzov. Do romantické podoby přestavěli polorozpadlý objekt němečtí rytíři, který ho uvedli do současného stavu a zanechali jednu z nejnavštěvovanějších památek u nás. O hrad přišli a dodnes o něj vedou dlouholeté spory. V interiérech návštěvníci uvidí bohatou výzdobu a hodnotný mobiliář, věž je vyhlídková.

Bouzov

Na tomto hradě, ležícím na středozápadní Moravě v malebné krajině Litovelska, se točily desítky filmů. Kromě zmíněné pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci také Království potoků, kus Arabely, Rumplcimprcampr, O medvědu Ondřejovi, německé drama Napola i americký seriál Mladý Indiana Jones...

Nedaleko se nacházejí Javoříčské a Mladečské jeskyně, v Lošticích vyrábějí známé „olomoucké syrečky“ a v létě můžete navštívit koupaliště. Doporučujeme návštěvu nedaleké Litovele, města, jemuž se přezdívá Hanácké Benátky.

7. Pernštejn: Kam čert nemůže i Báthory

Jeden z nejromantičtějších a nejzachovalejších hradů ve střední Evropě, ležící v Jihomoravském kraji ukrytý v lesích Českomoravské Vysočiny, patřil mocným Pernštejnům. Roku 1270 ho založil Vilém z Pernštejna, v 15. a 16. století byl velkolepě přestavěn. V interiérech členitého objektu se skrývá dobový mobiliář, najdete tu točitá schodiště i křivolaké chodby.

Pernštejn

Natočilo se tu přes 30 filmů: Jak se budí princezny, Kam čert nemůže, Čert ví proč, Pták Ohnivák, Báthory, Van Helsing i O ztracené lásce nebo Sen o zlaté panně.

V okolí stojí za vidění nejstarší krytý dubový most na Moravě z roku 1718 v obci Černvír i malebná zřícenina hradu Zubštejn. Nejen děti potěší návštěva Šiklova mlýna, westernového městečka ve Zvoli nad Pernštejnem, které patří k největším zábavním areálům v republice.

8. Kašperk: Anděl Páně i Policie Modrava

Nejvýše položený královský hrad u nás (886 m n.m.), ležící v Šumavském podhůří v okrese Klatovy, byl založen v roce 1356 na příkaz Karla IV. na ochranu obchodních stezek se sousedním Bavorskem. V pozdějších dobách pak měl chránit zlaté doly v oblasti. Typická je jeho silueta dvou mohutných hranolovitých věží, uvnitř si prohlédnete zajímavé expozice nejen středověkého bydlení.

Hrad Kašperk

Kašperk si zahrál v pohádce Anděl Páně, mihl se v Policii Modrava.

Hrad leží v krásné přírodě poblíž Kašperských Hor. Můžete se vydat po stezce zlatokopů nebo na výlet k obci Červená, kde se pase stádo bizonů. Dalšími tipy na výlety může být Horská Kvilda, Sušice nebo Svatobor s rozhlednou. Oblíbený mezi turisty i filmaři je i nedaleký Annín. V Dobré Vodě si můžete v kostele prohlédnout unikátní skleněný oltář. Koupání v Otavě vám rozproudí krev, řeku si v těchto místech oblíbili také vodáci.

9. Švihov: Tří oříšky pro Popelku

A na Klatovsku ještě zůstaneme. Švihov, pozdně gotický vodní hrad z let 1480 - 1510, u nás nemá obdoby. Vystavěl ho Půta Švihovský a zanechal po sobě vskutku nesmrtelné dílo. Václav Vorlíček tady v koprodukci s východoněmeckými filmaři natočil v roce 1973 naši nejúspěšnější pohádku Tři oříšky pro Popelku. (Scény s královským párem se natáčely na zámku Moritzburg u Drážďan).

Švihov

V okolí si rozhodně nenechte ujít Klatovy s malebným historickým náměstím - 81 metrů vysokou vyhlídkovou Černou věž, katakomby s mumiemi i barokní lékárnu. Za výlet stojí i Nepomuk, rodiště svatého Jana Nepomuckého, nebo třeba renesanční zámek v Červeném Poříčí, který se pomalu rekonstruuje, ale je stále přístupný.

10. Andělská Hora: v ruinách zněla Balada pro banditu

Andělská Hora, zřícenina původně rozsáhlého gotického hradu z druhé poloviny 14. století, stojí na vrcholu znělcového kopce ve stejnojmenné obci, necelých 9 km JV od Karlových Varů. V 19. století sem vozily výletníky z Karlových Varů fiakry a drožky. Nejslavnějším návštěvníkem byl německý básník J. W. Goethe, kterého zřícenina na skalním ostrohu zcela okouzlila.

Andělská Hora

Do povědomí českých turistů se Andělská Hora dostala při natáčení trampského muzikálu Nikola Šuhaj loupežník v roce 1978, v němž poprvé zazářili Miroslav Donutil a Iva Bittová.

Kromě Karlových Varů stojí za návštěvu Bečov nad Teplou, spojený s nálezem relikviáře svatého Maura, dále klášter v Teplé, nebo jedinečná rozhledna Krásno připomínající babylonskou věž.