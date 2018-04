Hrady a zámky se o poslední srpnové sobotní noci rozloučí s létem

Od sobotního večera 29. srpna 2015 až do brzkých ranních hodin následujícího dne můžete navštívit hrady a zámky a několik dalších objektů, které se promění v kouzelná - a někdy i trochu strašidelná -místa. Nahlédnout můžete i do prostor, které jindy návštěvníkům zůstávají uzavřeny. Celostátní akci už popáté pořádá Národní památkový ústav a zapojí se do ní nejen památky, které má tato instituce ve správě, ale také několik soukromých objektů, které se k akci připojily.

Noční prohlídky

Jaké zločiny se na hradě Karlštejn a v jeho okolí páchaly v průběhu staletí? To se v sobotu dozvíte na noční prohlídce.

Na noční prohlídky zve kupříkladu Karlštejn, kde pro poslední sobotní srpnovou noc chystají půlhodinový okruh nazvaný Karlštejnské zločiny v průběhu staletí. Návštěvníci se dozvědí, jak se na hradě vraždilo za krále Václava IV., jaká byla místní „čachtická“ paní či více o slavném „prodeji“ Karlštejna, ve kterém měl prsty prvorepublikový podvodník Harry Jelínek. Kromě toho přímo z nádvoří budete moci zhlédnout slavný filmový muzikál Noc na Karlštejně – ten se od 22 hodin bude promítat přímo na hradební zeď.

Na Starých Hradech v Českém ráji přichystali pohádkové prohlídky sklepení a hradních prostor v doprovodu čaroděje Archibalda I. Děti ve světle svíček navštíví lesní, ledové a vodnické království, domácnost starohradského obra, tamní žalář i hladomornu. Chybět nebudou ani víly, skřítkové a souboje templářských rytířů a po setmění i velkou dračí ohňovou show.

Projděte se zahradou i sklepením za svitu svíček

Romantickou noc plnou svíček, andělů, ohňů i vůní můžete strávit na zámku Kratochvíle.

Mystický zážitek pro vás přichystal Nový zámek u Lanškrouna! Věž i sklepení osvítí tajemná zář tří set svíček. Podzemí navíc ožije veselými i divokými ukázkami ze života šermířů, chybět nebude ani ohnivá show. Zámek Kratochvíle v šumavské Nelahozevsi připomene dobu, kdy zde pobýval jeho někdejší pán - Vilém z Rožmberka. Zámek a jeho zahrada ožijí renezancí – v hudbě, tanci, zpěvu, poezii, ale i v chutích a obrazech. Zahradou osvětlenou tisícovkou svící budou provázet andělé a i zde po setmění vystoupí ohňoví mágové, akci pak završí renezanční ohňostroj. Pro tuto mimořádně poetickou noc byl vytvořen dokonce speciální renezanční parfém, který prý návštěvníci ještě dlouho po jejím skončení ucítí.

Připojila se i Praha

Poslední sobotní srpnovou noc si můžete užít také v Praze. Stejně jako loni i letos se do akce zapojily tři pražské objekty - Chvalský zámek, Valdštejnský palác a Zahrady pod Pražským hradem. Hornopočernický Chvalský zámek nachystal program od 18. do 22. hodiny, kdy děti budou moci přijít na prohlídku s vílou Ohnivkou nebo skřítkem Matýskem. Kromě toho se nejmenší návštěvníci mohou těšit na probíhající výstavu Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem. Zámek večer osvítí svíčky a ti odvážnější budou moci navštívit tajemnou komnatu duchů, ostatní si budou moci zasoutěžit.

Valdštejnský palác otevře své brány v 19 hodin. Až do 23 hodin bude návštěvníkům přístupný historický okruh uvnitř této barokní stavby, pozdní večer potom můžete strávit ve Valdštejnské zahradě. Tam nejprve vystoupí šermířská skupina Sinister a po ní bude následovat koncert skupiny Musica Bohemica Praha.

Program si na sobotní večer přichystalo také pět zahrad pod Pražským hradem, kde se návštěvníci mohou těšit na romantické nasvícení a noční komentované prohlídky.