Hrady a zámky se loučí se sezónou, přijďte se rozloučit také

Hofmistrova závěť na hradě Sovinci

Na okraji Nízkého Jeseníku, 13 kilometrů od Rýmařova se nachází hrad Sovinec z první poloviny 14. století. Hrad se pyšní nejen barvitou historií, ale také bohatým kulturním programem, který každoročně vyvrcholí poslední akcí sezóny Hofmistrova závěť.

Letošní loučení se uskuteční 25. a 26. října a je opravdu na co se těšit. Nádvořím se bude rozléhat řinkot mečů, středověká hudba i křik dravých ptáků. Pro dámy bude připravena módní přehlídka gotického odívání a chybět nebudou ani středověké tance. Ani pánové nepřijdou zkrátka - letošní Hofmistrova závěť je totiž zaměřená na vývoj palných zbraní a vojenskou historii od dávnověku až po současnost. Při prohlídce hradních prostor uvidíte také nejúspěšnější scénky letošní sezóny.

Kastelánské prohlídky zámku Litomyšl

Ani litomyšlský zámek nezapomněl na poděkování návštěvníkům a připravil pro ně zajímavý program. Památka, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO jako příklad renesančního šlechtického sídla, bude výjimečně otevřená od 26. do 28. října včetně pondělí od 10 do 16 hodin. Pro individuální návštěvníky to bude poslední šance si zámek v letošním roce prohlédnout. Zámecká brána se potom až do začátku příští sezóny otevře jen několikrát při adventních a speciálních akcích.

Při kastelánských prohlídkách zámku Litomyšl navštívíte reprezentační pokoje i zámecké divadlo

Úplně poslední den prohlídek, sváteční 28. říjen, bude ale na zámku v Litomyšli výjimečný. Konat se budou kastelánské prohlídky, které vás zavedou do reprezentačních pokojů, zámeckého divadla a umožní vám dozvědět se řadu historických souvislostí i zajímavých informací o zámeckém vybavení.

Prohlídky se v úterý uskuteční dvě, od 10 a 14 hodin, potrvají 60 minut a dospělý za ně zaplatí 120 korun.



Prohlídky pro opozdilce na zámku Zákupy

Další renesanční zámek, tentokrát v severních Čechách, můžete navštívit ještě první listopadový víkend. Zámek Zákupy, ležící 10 kilometrů od České Lípy, si na 1. a 2. listopadu připravil prohlídky pro opozdilce, kteří neměli čas zastavit se v předchozích měsících. Po oba dva dny můžete vstříc poznání velkého i malého prohlídkového okruhu vyrazit v 11 a 14 hodin.

Zákupy na Českolipsku otevřou své brány opozdilcům ještě o prvním listopadovém víkendu

Projdete se po kapli sv. Františka z Assisi, císařské jídelně i apartmá císařovny a císaře, kde bude pro zpestření posledních prohlídek letošního roku hrát velký orchestrion z 19. století.

Za vstupné zaplatíte stejně jako během sezóny, tedy 100 korun za malý okruh a 120 korun za velký okruh včetně výstavy Zapomenuté zámky.



Duchové a strašidla na hradě Bouzov

Pohádkový hrad Bouzov na Olomoucku je oblíbenou zastávkou českých i zahraničních filmařů. Natáčela se zde řada pohádek, mezi nimi koprodukční Princezna Fantaghiro či oblíbený český film O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Právě strašidla, duchové a jiné pohádkové bytosti se na hrad vrátí na poslední říjnový víkend. Od 24. do 28. října se na Bouzově uskuteční večerní kostýmované prohlídky Duchové a strašidla na hradě Bouzov.

Projděte si hradní komnaty v čase, kdy se v nich pohybují také čarodějnice, upíři a jiné noční bytosti. Prohlídky se konají v tomto termínu denně od 17 do 19 hodin, v úterý 28. října se poslední prohlídka koná v 18 hodin.

Hrad Bouzov můžete na konci října navštívit v čase, kdy v jeho komnatách řádí duchové

Skupiny vycházejí každým 10 minut a strašidelná vycházka trvá přibližně hodinu. Místo v konkrétní prohlídkové skupině si můžete rezervovat telefonicky. Dospělí si za trochu adrenalinu zaplatí 200 korun, děti do 15 let 100 korun a vstupné pro ty nejmenší od 3 do 6 let vyjde na 50 korun. Cestou z hradu se zdržte na nádvoří, kde bude pro zahřátí připraveno malé občerstvení s punčem, svařeným vínem a dalšími dobrotami.



Živé obrazy na zámku Krásný Dvůr

V první polovině 18. století vznikl asi 20 kilometrů od Kadaně, v místech původní tvrze a později renesanční vily, barokní zámek s klasicistními prvky Krásný Dvůr. Spojený je především s rodem Černínů z Chudenic, kteří sídlo vlastnili až do roku 1945 a kromě jeho přestavby mají na svědomí také překrásný anglický park plný romantických staveb.

Krásným Dvorem vás provede spisovatel Goethe a botanik Zinnöger

Konec sezóny v Krásném Dvoře se ponese v duchu kostýmovaných prohlídek v podání kadaňského divadla Navenek, které se uskuteční 28. října. Na trase prohlídek, vyrážejících za poznáním od 10 do 14:40 hodin, uvidíte živé obrazy plné významných historických figur i osob méně známých.

Po zámku vás provede spisovatel Johann Wolfgang von Goethe a rakouský malíř a botanik Leopold Zinnöger, jehož díla jsou zde vystavena. Na krásnodvorské prohlídky se 28. října můžete vydat speciálním vlakem, který vypraví Doupovská dráha v 10:25 z Kadaně a 15:47 zpět z Krásného Dvora.