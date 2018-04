Hrady a zámky otevírají své brány

Naopak romantický Janův hrad mezi Podivínem a Lednicí otevírá až v neděli v devět hodin ráno. "Pokud by ale přišla tlupa lidí už o den dřív, provedu je," tvrdí kastelánka Miroslava Šefčiková.



Řada historických objektů si do nové sezony připravila zajímavé novinky. Mikulovský zámek začíná s novou službu. "Lidé, kteří budou čekat na prohlídku, budou mít ve vstupní místnosti u průvodkyň k dispozici internet," přiblížila pracovnice Regionálního muzea v Mikulově Hana Procházková.



Expozicí mikulovského zámku povede letos možná i více prohlídkových tras. "Vloni byla jenom jedna, ale letos bychom chtěli zavést minimálně dvě. Od května začíná sezona naplno, proto během čtrnácti dnů doladíme, jak budou prohlídkové trasy vypadat," řekla Procházková.



Návštěvníky lednického zámku čeká nově opravený Tyrkysový sál. "Každoročně děláme rekonstrukci jednoho z reprezentačních sálů. V Tyrkysovém sálu byla ale rekonstrukce nutná. Objevila se tady dřevomorka," vysvětlila kastelánka Zámku v Lednici Ivana Holásková.



ŽIVŮTKY A OBŘÍ SUD



Regionální muzeum v Mikulově otevírá v neděli. Pro velký zájem návštěvníků zde i letos pokračuje výstava nazvaná "... vlastně malý zázrak, aneb o živůtcích, spodničkách, košilkách a dalších kouscích oděvu pod šatem ukrytých". "Návštěvníci zde obdivují kousky dámského prádla tak, jak je nosily naše prababičky, babičky, ale i maminky a také my," uvedla pracovnice Regionálního muzea v Mikulově Hana Procházková. "Dokončuje se sanace obřího sudu. Do týdne bude hotovo a bude stát za to."



Valtický zámek začíná v sobotu. "Nechystáme nic nového. Stejně jako vloni bude přístupné celé první patro a zámecká kaple," řekla kastelánka Pavla Lužová.



Také Janohrad u Lednice přijde letos s novinkou. S První plavební společností, která vozí turisty na loďkách po zámecké Dyji, otevřou u hradu přírodní koupaliště. "Lidé se stejně u přívozu koupou. Uděláme jim mola do vody s žebříkem, mělo by u toho být i malé občerstvení," prozradila kastelánka Šefčiková.



MIMO TRASY



Starý jevišovický zámek na Znojemsku otevírá až v květnu. Moravské zemské muzeum v něm má přístupný depozitář klávesových hudebních nástrojů a malovaného lidového nábytku společně s expozicí o historickém vývoji Jevišovicka a výstavou jeskynních kreseb. "Kvůli tomu, že jsme poněkud mimo hlavní turistické trasy a moc lidí sem v dubnu nepřijde, máme otevřeno až od května. Po dohodě je ale možné pro skupiny otevřít zámek kdykoliv. Žádné novinky ovšem nechystáme," uvedla kastelánka Jana Kampfová.



Podobně jsou na tom i historické budovy v péči znojemského Jihomoravského muzea. "Znojemský hrad je otevřený až od května. Zřícenina hradu Cornštejna u Vranovské přehrady je v červenci a srpnu denně přístupná s průvodcem. Stejně jako vloni se tam budou střídat šermířská představení. Naopak celoročně je přístupná národní kulturní památka znojemská rotunda panny Marie a svaté Kateřina, ale ve zvláštním návštěvnickém režimu," sdělila Jana Šťastná z Jihomoravského muzea. Celý rok jsou rovněž otevřeny expozice muzea v Minoritském klášteře a Domě umění ve Znojmě.

Přesně na apríl otevře své brány moravskokrumlovský zámek, kde je vystaveno dvacet monumentálních pláten Slovanské epopeje Alfonse Muchy, zachycujících výjevy z dějin českého i dalších slovanských národů.



"Kromě obrazů zde mohou návštěvníci zhlédnout i výstavu o středověkém lékaři Paracelsovi a expozici známek věnovaných Grónsku," uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Ludmila Přikrylová.



ZAČÍNAJÍ NA APRÍLA



Na Znojemsku stojí i jedna z unikátních národních technických památek, a to renesanční vodní mlýn ve Slupi ze šestnáctého století. Jeho součástí je mlýnice s funkčními stroji poháněná čtyřmi vodními koly.



"Mlýn bude bohužel kvůli nové havárii na elektroinstalaci poprvé otevřen až v úterý desátého dubna," sdělil správce památky Lubomír Srnec.



Na aprílovou neděli se poprvé v této sezoně otevřou rovněž brány lysického zámku.

"Návštěvníci poprvé navštíví druhý prohlídkový okruh, který zahrnuje nově renovovanou schodišťovou halu, jejíž podoba byla upravena podle autentických fotografií z roku 1926," přiblížila kastelánka Martina Medková Rudolfová. Poprvé se návštěvníci projdou také hostinskými apartmány či empírovou ložnicí a pokojem komorných. Od sedmého do šestnáctého dubna návštěvníkům prohlídku zpříjemní i výstava velikonočních květinových aranžmá v prvním patře, nazvaná Jaro na zámku.



Do boskovického zámku se návštěvníci v dubnu dostanou výlučně na objednání, normální provoz začne až v květnu. "Od června bude mít zámek novou čelní fasádu. Ceny vstupného zůstaly stejné," řekl kastelán Jan Celta.



Boskovický gotický hrad si návštěvníci mohou v dubnu prohlédnout jen o sobotách a nedělích. Zatím se nepodařilo zpřístupnit hradní věž, což se původně plánovalo. "Od června jsou připraveny doplňkové akce pro školní výlety, na červenec chystáme hradní jarmark a keltské slavnosti," uvedla Dagmar Hamalová z boskovického hradu.



MĚSÍC "TURISMU"



Severní křídlo zámku ve Slavkově zabere v nastávající sezoně unikátní výstava nazvaná Napoleonské války a české země, která bude slavnostně zahájena desátého dubna. "Výstava nahradí dřívější napoleonskou expozici. Její exponáty nepocházejí jen z našich fondů, ale i z řady dalších objektů v celé republice," řekl ředitel Historického muzea ve Slavkově Jaroslav Hynšt.



Město Blansko vyhlásilo měsíc duben Měsícem zahájení turistické a kulturní sezony a od prvního dne tohoto měsíce až do posledního pořádá řadu kulturních a sportovních akcí. Mezi ně patří například 1. dubna zpřístupnění nových prostor blanenského zámku veřejnosti a zahájení aprílové výstavy zdejšího muzea s názvem Historické skvosty aneb poklady z depozitáře.