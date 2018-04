Hrady a zámky hlásí: fotografování povoleno

Právě takhle totiž zněla otázka na facebookové stránce portálu Kudy z nudy s galerií šestnácti fotografií známých českých hradů a zámků. Které místo vyhrálo?

Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější?

Počítáno podle lajků či palců vzhůru, posbírala nejvíc hlasů Červená Lhota, ostřílení výletníci pak doporučují doplnit prohlídku zámku plavbou lodičkou po rybníce – takový výlet prý nemá chybu. Také druhou příčku obsadil zámek, který znáte z pohádek – bělostná novogotická Hluboká. Všechny jsou krásné, ale Karlštejn vévodí, tvrdil další komentář – a právě hrad nad Berounkou se umístil na třetím místě. V první desítce se dál objevil Hrádek u Nechanic, Frýdlant, Jindřichův Hradec, Bečov nad Teplou, Kačina, Konopiště a Kroměříž. A pak tu jsou samozřejmě zámky, které vám v minigalerii chyběly, například Sychrov, Bouzov, Český Krumlov, Kuks, Valtice, Telč nebo Kratochvíle.

Druhé místo na žebříčku nejfotogeničtějších památkových objektů obsadil zámek Hluboká.

Pět tipů na nejhezčí fotografie

Nejkrásnější záběr Karlštejna ulovíte z louky jihovýchodně od hradu, sevřené mezi kopci Haknová a Plešivec. Na Červenou Lhotu je nejhezčí pohled samozřejmě přes vodu; kolem Zámeckého rybníka vede žlutá značka a pěkných míst k fotografování na ní najdete desítky. Pro obzvlášť malebný pohled na hrad a zámek v Jindřichově Hradci je „tajným“ tipem zkušených fotografů konec ulice Zárybničí u mostu, který odděluje rybník Malý Vajgar od Velkého Vajgaru.

Když nebude foukat vítr, architektura se bude navíc pěkně zrcadlit na hladině. Nejhezčí pohled na zámek ve Valticích se vám nabídne sám, a to přímo při vstupu do čestného dvora. Skutečnou modelkou pak je zámek Kratochvíle – ale uvidíte sami, jakou dá práci poskládat do jednoho záběru nádhernou renesanční stavbu, vodní příkop, upravené zahrady za zámkem i kolem příkopu a ještě třeba jednoho či dva pávy.

Fotografování s mírou

Karlštejn jste umístili na třetí místo mezi nejkrásnějšími a nejfotogeničtějšími hrady a zámky.

Foťáky a chytré mobily nyní na hradech a zámcích cvakají víc než v předchozích letech. Ačkoli je zakázáno fotografovat se stativem, selfie tyčí nebo bleskem, který by leckde mohl spustit alarm, nadšení fotografové památkáře většinou chválí. Dobré rozhodnutí, tvrdí jedni, ale druzí odporují. Ruší to při prohlídce, stěžuje si řada lidí, prý zvlášť když se fotografové nenamáhají vypnout zvuky digitálních foťáků. Ostatně právě kvůli obavám ze zdržování vydržel zákaz fotografování tak dlouho. Základem tedy je rozumný přístup ve stylu „fotografování nezakazujeme, ale dodržujte pravidla a neobtěžujte ostatní“.

Na Konopišti je škoda fotografovat jen interiéry, má nádherné parkově upravené okolí.

Důležitou informací také je, že kasteláni mohou rozhodnout o výjimkách a focení na některých místech neumožnit, a to především z bezpečnostních důvodů. Informace o zákazu či povolení fotografování na internetových stránkách hradů a zámků zatím nenajdete, Národní památkový ústav a kasteláni jednotlivých míst ale intenzivně pracují na tom, aby byly informace dostupné co nejdříve. Zatím tedy musíte být trpěliví a informace o možnostech fotografování si vyžádat na pokladnách jednotlivých hradů a zámků. Pořizovat obrázky volně si samozřejmě můžete pouze pro nekomerční účely.

Kde se fotit nesmí?

Fotografovat se nesmí například v Bečově nad Teplou, v trezorové místnosti s relikviářem svatého Maura.

Fotografovat se nesmí například na zámku Bečov nad Teplou v trezorové místnosti s největším pokladem, relikviářem svatého Maura. Kdo bude chtít obrázek zlaté románské tumby, považované za největší český poklad hned po korunovačních klenotech, musí si koupit pohlednici.

Na Pražském hradě můžete fotit exteriéry, ale kdo chce záběry z interiérů, musí si koupit speciální vstupenku; ta je o 50 korun dražší než běžné vstupné.

Stejně tak platí omezení na jedné z nejnavštěvovanějších památek v Praze, na Karlově mostě. S mobilem tu samozřejmě můžete fotit jak je libo, ale nesmíte fotografovat pro komerční účely a využívat stativ, který zabírá veřejný prostor.

Na zámku v Jindřichově Hradci se snaží, aby byl provoz vstřícný ke všem, tedy i k těm, kteří si chtějí užít nerušenou prohlídku a výklad. Fotografovat tak smíte na trase B, kde jsou skupiny menší, ale například na trasách A a C, tedy v Adamově stavení, bude zatím focení i nadále zakázáno.