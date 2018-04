Hrady a rybníky Českého ráje na kole

Nemusíte být nutně horolezci ani "horolezčata", abyste krajinu skalních měst vychutnali plnými doušky – k poznání ideálně poslouží kolo, na němž za jeden den můžete prokličkovat okolím jednoho ze skalních měst nebo si třeba "střihnout" okruh po Českém ráji. Popisovaný celodenní výlet prochází téměř všemi zajímavými místy Českého ráje, včetně hradů Kost, Trosky, Hrubá Skála, Valdštejn a zříceniny Valečov.

Kolem hradu Kost

Výlet zahajujeme v malé vesničce Srbsko, ukryté uprostřed lesů. Naše volba má hned dva důvody – jednak se nedaleko odtud nachází Komárovský rybník s hezkým koupáním (které plánujeme na závěr výletu), a jednak se takto můžeme v průběhu výletu podle zbývajících sil rozhodnout pro delší nebo kratší variantu.

Po zaparkování auta sedáme na kola a vyrážíme směrem k hradu Kost. Vedlejší silnička se vine voňavým borovým lesem, nejprve mírně stoupá, a potom následuje příjemný sjezd zakončený pohledem na mohutnou gotickou věž hradu Kost.

Kost se tyčí na pískovcové skále mezi dvěma rybníky, v místě, kde se stýkají tři lesnatá údolí. Neobvyklá poloha v údolí tomuto jednomu z nejzachovalejších gotických hradů v Čechách přidává na zajímavosti.

Na rozdíl od většiny hradů, které byly strategicky budovány na nepřístupných kopcích, je Kost ukryta v členité krajině Českého ráje, a tudíž není z dálky vidět. Obrana hradu však počítala právě s rybníky, jejichž vypuštěním v případě napadení by se krajina okolo proměnila v nepřístupné močály.

Protože na prohlídku hradu nemáme čas, hledáme alespoň zajímavé místo k vyfotografování. Nejhezčí pohled se naskýtá z malebného údolí Plakánek, které vede od hradu jižním směrem. Zajímavá pověst vysvětluje neobvyklé jméno hradu:

Pověst z husitských dob aneb kost patří psu Za husitských válek byl hrad Kost dobýván Žižkou. Slavný vojevůdce několikrát udeřil se svými vojsky na tvrdé hradby, ale vždy marně. Husitský hejtman si tedy umínil, že dlouhým obléháním hrad vyhladoví. Žižkovo vojsko se jako hustý mrak rozložilo v údolí a sevřelo hrad ze všech stran pevným řetězem stráží, aby ani myš neproklouzla. Po několik týdnů zasedal Žižka se svými spolubojovníky za kamenný stůl pod lípou nedaleko hradu v marné naději, že se jeho obránci dobrovolně vzdají. Už i vlastní vojáci reptali na nedostatek jídla, kterého ve vydrancovaném okolí valem ubývalo. Také na hradě byla již všechna skladiště prázdná a zbyla jen jediná vepřová hlava a soudek vína. Tu bleskla hlavou jednoho zbrojnoše spásná myšlenka: navrhl uspořádat naoko velikou slavnost s hostinou. Řinkot nožů o prázdné talíře a hlasité přiťukávání prázdnými poháry zalétávalo s veselým zpěvem hladových bojovníků do Žižkova tábora. Když to viděli husité, začali reptat. Dlouhým obléháním již byli unavení, rozmrzelí a hladoví a na hradě se zatím pořádají veselice! Vření v táboře nakonec propuklo přímo ve vzpouru, když onen chytrý zbrojnoš přistoupil k hradbám a shodil dolů do nepřátelského ležení pečenou kančí hlavu a soudek vína se slovy: "Tu máte a radujte se s námi! My máme potravin ještě na celé měsíce!" Druhého dne poručil Žižka troubit k ústupu. Svému hněvu prý ulevil slovy: "Hrad je tvrdý jako kost a kost patří psu." Od té doby je prý hrad nazýván Kost a jeho majitel přijal do erbu kančí hlavu.





Malebná Hrubá Skála se tyčí na vysoké pískovcové skále

Vstupné a otvírací doby památek KOST



Duben a říjen: pouze soboty,

neděle a svátky 9.00–15.30

Květen – srpen: denně mimo

pondělí 8.00–16.30

Září: 9.00–16.30,

(polední přestávka – 11.30–13.00) Vstupné: jeden okruh 90 Kč,

snížené vstupné 50 Kč TROSKY



Duben a říjen: pouze soboty, neděle, svátky 8.30–16.00

Květen – srpen: úterý – neděle 8.30–18.00

Září: úterý – neděle 8.30–16.00

Vstupné: 40 Kč, snížené vstupné 25 Kč HRUBÁ SKÁLA



Otevřeno celoročně: denně 9.00–18.00. Veřejnosti je umožněn vstup na nádvoří i na velkou věž (duben – říjen Čt – Po 11.00–19.00 hod.). VALDŠTEJN Duben a říjen: pouze soboty,

neděle a svátky 9.00–16.00;

Květen až září: denně 9.00–16.30 hodin

Vstupné: 30 Kč, snížené 10 Kč VALEČOV Duben a říjen: pouze soboty,

neděle a svátky 9.00–17.00

Květen – srpen: denně mimo pondělí 9.00–18.00

Září: 9.00–17.00

Vstupné: 20 Kč, snížené 10 Kč

Zapovězeno cyklistům?

Od hradu pokračujeme do strmého, ale naštěstí krátkého kopce, který nás přivádí k torzu Semtínské lípy. Tento památný, více než 300 let starý strom byl po léta ozdobou zdejšího kraje, bohužel v roce 2000 jej srazila vichřice. U torza kmene uhýbáme doleva na polní alej a sjíždíme do Libošovic.

Husté lesy mezitím vystřídala otevřená krajina polí a luk a v dálce před námi se objevuje silueta Trosek, bezesporu nejznámější dominanty Českého ráje.

Odbočujeme směrem na Vyskeř a sjíždíme k rybníku, kterému tady nikdo neřekne jinak než "Věžák". Rybník, oficiálně zvaný Věžický, patří k nejkouzelnějším místům na trase, neboť přímo z jeho hladiny rostou vysoké pískovcové věže. I proto si jej vybrali filmaři pro natáčení scén z filmu "Jak dostat tatínka do polepšovny".

Pokračujeme po cyklostezce podél rybníka a kousek za ním opouštíme údolí a stoupáme k hradu Trosky. Kopec nám sice dává zabrat, ale odměnou je panoramatický rozhled z hradní věže "Baba", postavené na jedné ze dvou čedičových homolí. Prohlídka zbytků hradu ze 14. století nezabere víc než půl hodiny, a tak zakrátko již opět nasedáme na kola a směřujeme k Hrubé Skále.

Podle mapy vede nejkratší cesta po červené značce směrem k rybníku Vidlák. Ale ouha! Tento úsek není cyklistům přístupný, takže musíme sjet zpět do Troskovic a pokračovat po silnici. Správa chráněné krajinné oblasti se totiž loni rozhodla omezit pohyb cyklistů rozmístěním cedulek s označením "Stezka pouze pro pěší" a symbolem škrtnutého kola.

Nejenom, že se jedná o necitlivý zásah omezující pohyb cyklistů, ale více než stovka takovýchto úseků není dokonce vyznačena v mapách a těžko tedy mít za zlé překvapeným cyklistům, že tento zákaz nerespektují.





V pozadí silueta Trosek

Hrubá Skála a Sedmihorky

Projíždíme kolem rybníků Krčák a Vidlák a stoupáme k zámku Hrubá Skála, jenž stojí na dvou pískovcových skaliscích, která se zvedají do výše téměř 60 metrů nad údolí říčky Libuňky. Po staletích, kdy zámek přecházel z majetku jednoho šlechtického rodu do druhého, se nakonec stal luxusním hotelem. Nádvoří a velká věž však naštěstí veřejnosti zůstala přístupná, takže z obou těchto míst můžeme obdivovat hezké pohledy do kraje i na nedaleké věže Hruboskalska.

Protože úzkou stezkou mezi skalami, zvanou "Myší díra", bychom s koly neprošli, sjíždíme po silnici do Lázní Sedmihorky. Právě sem v 19. století jezdili čeští umělci, kteří dali tomuto kraji poetický název Český ráj. Za Sedmihorkami odbočujeme vlevo po úzké asfaltce se zákazem vjezdu pro motorová vozidla. Silnička stoupá lesem, napojuje se na žlutou turistickou značku a míří přímo do nitra skalního města.

Vysoké pískovcové věže se teď tyčí přímo nad námi a tichem se nese jenom zpěv ptáků a cinkot horolezeckého nádobíčka. Tato legendární lezecká lokalita, zvaná "Skalák", patří mezi oblasti s nejtěžším pískovcovým lezením u nás. Hruboskalsko charakterizují osobité, až 60 metrů vysoké skalní věže, z nichž nejvyšší a nejznámější jsou Kapelník, Taktovka, Maják, Dračí zub a Dračí věž. Vylézt na některou z nich patří k horolezeckým maturitám.





Hruboskalsko proslulo jako ráj horolezců

Z Valdštejna na Valečov

Opouštíme údolí a stoupáme k hradu Valdštejn. Tento nejstarší hrad v Českém ráji (byl založen v polovině 13. století) je zajímavý vstupním mostem s galerií barokních soch českých patronů. Na rozcestí za hradem se po červené značce stáčíme ostře doleva a stoupáme nad skály. Z několika vyhlídkových bodů, jež jsou přístupné pouze pěšky, hodnotíme jako nejlepší "Vyhlídku na Kapelu".

Před námi leží poslední etapa výletu – Příhrazské skály a zřícenina hradu Valečov. Na rozcestí Bukovina zamíříme doprava na modrou značku, z níž po 1,5 km odbočujeme opět doprava a sjíždíme do Olešnice, odkud po loukách a polích pokračujeme do vesničky Žehrov. Teď bychom to měli k zaparkovanému autu slabých dvacet minut cesty, ale protože sil máme dostatek, míříme k nedalekým Příhrazským skalám.

Za kempem v Příhrazech se napojujeme na modrou značku a po příjemné cestě vinoucí se na úpatí skal pokračujeme na západ. Vysoko nad námi leží Drábské světničky – skalní hrad, který byl vytvořen z místností vytesaných do pískovce a z dřevěných staveb na skalách.

Vedlejší silnice nás zakrátko přivádí ke zřícenině hradu Valečov, odkud po zelené značce míříme k malebné vesnici Branžež. To už nám zbývají poslední kilometry putování, které si vychutnáváme jízdou podél Komárovského rybníka. Ve vesnici Zakopaná neodoláme lákavému koupání a odbočujeme k písčité pláži, na níž konečně smýváme celodenní pot.





Hrad Valečov patří k zajímavým památkám

Může se hodit DOPRAVA: po Českém ráji se můžete i s kolem přepravit na některé z linek speciálních cyklobusů. Více informací na www.craj.cz UBYTOVÁNÍ: seznam hotelů a apartmentů můžete nalézt například na serverech: www.ceskyraj.cz nebo www.ceskyraj.info . CYKLOTRASY - KUDY ANO, KUDY NE? Dle informací ze správy CHKO Český ráj je cyklistika na území CHKO Český ráj mimo pozemní komunikace a místa k tomu určená vázána na souhlas Správy CHKO Český ráj (dle vládního nařízení 508/2002 Sb., který vyhlašuje CHKO Český ráj). V praxi to znamená, že v přírodě lze na kole jezdit po vyznačených cyklostezkách, jejichž úplný výčet naleznete v mapě CHKO Český ráj v měřítku 1:25 000, v nakladatelství ROSY, Rohlík a syn, Mělník, prosinec 2004. Pokud tuto mapu neseženete, lze použít i jiné – například v měřítku 1:25 000 Český ráj od společnosti Geodézie On Line (vydaná v r. 2004), popřípadě mapy v měřítku 1:50 000 Český ráj, Mladoboleslavsko (Shocart), či Český ráj v edici KČT. Existuje i speciální cykloturistická mapa v měřítku 1:75 000 Český ráj od společnosti Shocart). Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad.

