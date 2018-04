Hradozámecká noc zavítá do všech krajů Česka

Hradozámecká noc je tradiční akcí, do níž je zapojeno 74 objektů pod správou Národního památkového ústavu. Koná se letos 30. srpna, kdy se večer otevřou brány zúčasněných historických staveb a svůj um předvedou šermíři, kejklíři, divadelníci i hudebníci. Portál Kudy z nudy pro vás připravil přehled čtrnácti památek, jedné v každém kraji, které čekají na vaši návštěvu.

1. Jižní Morava – Na Kunštát přijede slavit Jiří z Poděbrad

Centrem letošních oslav bude Kunštát, zámek v okrese Blansko, který je také střediskem 550. výročí ukončení diplomatických misí Jiřího z Poděbrad. Rok pánů z Kunštátu připomene i program Hradozámecké noci, který začne ve 14 hodin divadelními a fakírskými vystoupeními. Kolem 18. hodiny přijede na hrad král Jiří z Kunštátu a Poděbrad, aby se se svou družinou pobavil pohledem na šermířský turnaj a velkolepý ohňostroj. Vstupné stojí 100 korun a obsahuje prohlídku I. a II. okruhu.

2. Jižní Čechy – Na pramicích vstříc romantické Červené Lhotě

Zámek Červená Lhota si na poslední prázdninovou sobotu připravil program různorodý. Na děti čeká od 18 hodin lampionová dílna. Po ní, v půl osmé večer, přijde na řadu hudebně vokální vystoupení renesanční hudby Alla Breve, které bude od osmi hodin následováno setkáním s Marií Kotyzovou, dcerou prvního zámeckého kastelána Karla Schönburga. Od 21 hodin si budete moci Červenou Lhotu prohlédnout za zvuku živé hudby. Večerní romantika vás ale čeká především venku – k zapůjčení totiž budou osvětlené pramice.

3. Karlovarsko – O pivovarnictví v Bečově nad Teplou

Pro ty, kteří by se raději věnovali jiným kratochvílím než prohlídkám památek, nabízí zajímavý program gotický hrad a renesančně-barokní zámek Bečov nad Teplou. Hrané a kostýmované prohlídky tu 30. srpna doplní tematické přednášky o pivovarnictví. Prohlédnout si zde také můžete cenný románský relikviář svatého Maura, druhou nejcennější zlatnickou pamětihodnost Česka.

4. Vysočina – Noční prohlídky Orlíku nad Humpolcem pro odvážné

Máte-li pro strach uděláno, vydejte se na hrad Orlík nad Humpolcem, pocházející ze 14. století. Pro návštěvníky tam chystají strašidelné noční prohlídky se začátkem od 20:30, 21:15 a 22 hodin. Záleží však na návštěvnících, za jak dlouho se z pekelného náručí čertů vymotají, proto se časy mohou během večera měnit. Kvůli omezené kapacitě doporučují pořadatelé rezervaci vstupenek předem.

5. Královéhradecko – Vydejte se do pohádky na zámku Staré Hrady

Na jedinou noc vystoupí pohádkové bytosti ze svých příběhů a přijdou se pobavit na zámek Staré Hrady. V zámeckém sklepení se zabydlel starohradský obr, rozkládá se tam ledové a vodnické království i samotné peklo! Každou půlhodinu od 18 hodin až do jedné hodiny po půlnoci se návštěvnické exkurze vydají vstříc drakům a jejich království, kde budou přijaty Dračím králem.

Draci na návštěvníky čekají na Starých Hradech.

6. Liberecko – Jestli ono to po tmě nebylo na Hrubém Rohozci lepší

Hradozámecká noc na zámku Hrubém Rohozci u Turnova se ponese v duchu elektrifikace novověkého sídla. "Jestli to ono potmě nebylo lepší?!" se otáží historické osobnosti, které návštěvníky provedou zámkem od 20 do 23 hodin. Na noční prohlídku Hrubého Rohozce je třeba se předem přihlásit.

7. Moravskoslezský kraj – Za netopýry na Sovinec

Na úpatí Nízkého Jeseníku se vydejte, pokud se chcete dozvědět něco o netopýrech. Hrad Sovinec totiž opanují tito okřídlení savci právě 30. srpna. Těšit se můžete na přednášky a besedy, výstavu fotografií i ukázku netopýřích hlasů. Netopýry si budete moci také prohlédnout v temných zákoutích a sklepeních hradu. Pro hravé jedince jsou připraveny znalostní i výtvarné soutěže.

8. Olomoucko – Rozlučte se s prázdninami ve Velkých Losinách

Na zámku Velké Losiny, nechvalně známém kvůli čarodějnickým procesům v 17. století, se oslavy Hradozámecké noci spojí s loučením s prázdninami. Sobotní program začne už ve 13 hodin, kdy si děti budou moci zasoutěžit, vyrobit nejrůznější věci v dílničkách, či zhlédnout nějakou tu pohádku. Od 19 do 22 hodin se ti odvážnější vydají na tajemné noční prohlídky zámku při baterkách. Vstupné na odpolední program vás vyjde na 80 korun, za večerní prohlídku zaplatíte 100 korun.

9. Pardubicko – Jak se Litomyšl chystala na otevření divadla

Píše se 21. duben 1798 a 21. a na litomyšlském zámku je hotové pozdvižení. Všichni se chystají na premiéru v novém divadle rodiny Waldsteinů. Jak probíhaly přípravy, které řídila přísná hraběnka Marie Františka z Hohenfeldu, a kdo se přijel do divadla podívat? To se za 120 korun dozvíte na Hradozámecké noci v Litomyšli, kde se brány zámku otevřou zájemcům o hudebně divadelní prohlídku v 19 hodin.

Vrcholící přípravy na divadelní premiéru uvidíte v Litomyšli.

10. Plzeňsko – Prozkoumejte vesmírné dálavy v Kladrubech

Pro milovníky astronomických těles si speciální program připravil kladrubský klášter ve spolupráci s hvězdárnou Plzeň. Od 19 do 23 hodin si návštěvníci budou moci prohlédnout Slunce i noční oblohu, vyslechnout si zajímavou přednášku na téma Betlémská hvězda, nebo se zúčastnit komentované prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie.

11. Praha – Albrecht z Valdštejna se vrátí do hlavního města

Vydáte-li se vstříc zážitkům Hradozámecké noci do Prahy, zastavte se ve Valdštejnském paláci, kde dnes sídlí Senát ČR. Přivítá vás tam samotný Albrecht z Valdštejna a další postavy z jeho epochy, například hvězdář Seni, který vás palácem provede. Chybět nebudou šermíři ani tanečníci barokních tanců. Program Valdštejnského paláce je pro návštěvníky zdarma.

12. Střední Čechy – František Ferdinand i strašidla na Konopišti

Zámek Konopiště si pro poslední prázdninové návštěvníky připravil hned čtyři prohlídkové okruhy. První zavede zájemce do zámku, kde se jim budou věnovat současníci majitele paláce, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Tajná zákoutí návštěvníkům odhalí komtesa Janesa a její rozverná družina. Milovníci rostlin a soch by se měli vydat vstříc třetímu okruhu s názvem Říše rostlin a soch ve stínu noci. Kdo se rád bojí, vyrazí do zámeckého sklepení, kde na něj budou čekat místní strašidla.

13. Ústecko – Na Duchcově vás svede Giacomo Casanova

Do říše přízraků na zámku Duchcov vás svede známý italský proutník Giacomo Casanova. Kostýmované prohlídky doplní bohatý kulturní program s koncerty v zámeckém sálu. Výjimečně se na Duchcově otevřou veřejnosti také zámecké sklepy. Začátek programu je nachystán na 19. hodinu a za vstupné na prohlídky zaplatíte 160 korun.

Giacomo Casanova vás zavede do duchcovské říše přízraků.

14. Zlínsko – Alchymista předvede svůj um na Cimburku

Do programu Hradozámecké noci se zapojí také zřícenina hradu Cimburk u Koryčan. Těšit se můžete na alchymistickou dílnu v hradním sklepení, noční prohlídky, posezení u táboráku i velkolepou ohnivou show. Chybět nebudou ani šermíři a výstava hradních strašidel. Vše vypukne v 18 hodin.

Do programu Hradozámecké noci 2014 se zapojí také zřícenina hradu Cimburk.