Hradozámecká noc 2016. Co se kde chystá?

Jak napovídají Muzejní noc a Noc kostelů, to nejlepší se v muzeích i kostelech odehrává v noci. Podobně to chodí na hradech a zámcích při festivalu Hradozámecká noc, který se letos koná v sobotu 27. srpna. Co a kde se chystá vám prozradí portál Kudy z nudy.