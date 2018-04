Už minulý týden přešel Pražský hrad na zimní turistickou sezónu, která přinesla omezení i pro některé návštěvnické objekty.

Hradní areál je nyní otevřen od 05:00 do 23:00 a návštěvnické objekty jako Svatovítská katedrála, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří a Prašná věž jsou přístupné po zakoupení vstupenky od 09:00 do 16:00. Od pátku je nepřístupný i zámecký park v Lánech na Rakovnicku, jenž bude podle informací prezidentské kanceláře nepřístupný až do Velikonoc.