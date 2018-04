Hradem z oblak je Rabí, největší hradní zřícenina v Čechách

Poznejte hrady a zámky z oblak Druhá část soutěže Poznejte hrady a zámky Česka z oblak běžela od pondělí 2. listopadu do pátku 6. listopadu ve čtyřech kolech. Soutěžit mohl kdokoli bez ohledu na to, zda se zúčastnil první části soutěže. Každý den se vždy ve 12:00 objevila na této stránce fotografie, na které jsme tipovaný objekt postupně odkrývali. (Tipovali jste ZDE). Vyhrálo prvních 8 soutěžících, kteří správně uhádli, že na fotografii se skrývá hrad Rabí. Pokud jste zatím v soutěži neuspěli a chcete svoje štěstí zkusit do třetice všeho dobrého a zlého, budete mít možnost v týdnu od 16. do 20. listopadu, kdy poběží soutěž znovu.