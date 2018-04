Hradcem Králové projede za zvuku stíhaček královna Eliška Rejčka

Czech International Air Fest 2014 a Slavnosti královny Elišky. Dvě naprosto odlišné akce se sejdou v jednom městě a v téměř stejný čas. Zatímco královna Eliška Rejčka zavítá do svého města 5. a 6. září, největší letecká přehlídka v České republice se uskuteční 6. a 7. září.



Eliška Rejčka pozdraví v Hradci Králové své poddané

Nejslavnější roky své existence si připomene Hradec Králové v pátek a sobotu prvního zářijového víkendu. Do města se svou družinou přijede už podvanácté královna Eliška Rejčka, která si ho vybrala za své sídlo v prvních letech 14. století. Jejímu příjezdu bude předcházet v pátek od pěti hodin staročeský jarmark následovaný od půl deváté velkým ohňovým průvodem z náměstí Svobody na Velké náměstí, kde v 20:45 vypukne ohňová show.

V sobotu 6. září se na počest královny Elišky program rozdělí hned na několik míst. Na Velkém náměstí v 10 hodin otevře místní purkmistr tržiště, kde si budete moci prohlédnout tradiční česká řemesla, rytířské ležení i šermířské souboje ještě předtím, než v 13:45 přijede sama královna se svou družinou. V Žižkových sadech jsou pro hravé duše připraveny soutěže, Pohádková cesta, a dočkají se i milovníci sokolnictví. Zářivou tečkou za Slavnostmi královny Elišky učiní večerní ohňostroj.

Czech International Air Fest 2014 – největší letecká show v Česku

V sobotu ráno, právě když se bude Eliška Rejčka probouzet z královského spánku, odstartuje o pět kilometrů dále 21. ročník prestižní mezinárodní soutěže bojových letounů Czech International Air Fest 2014. Královéhradecké letiště ožije v 8 hodin ráno nejen burácejícími leteckými motory, ale také tisícovkami návštěvníků, kteří se sjedou z okolních zemí, aby přihlíželi jedinečné letecké show.

Na Czech International Air Festu uvidíte i letos mnoho dechberoucích akrobatických kousků

Přehlídky se samozřejmě účastní české letouny z vlastnictví Armády České republiky, mezi nimi především známé Gripeny. Návštěvníci se však mohou těšit i na zahraniční hosty – letouny a akrobatické skupiny z Chorvatska, Srbska, Lotyšska, Belgie i Německa. Po oba dny je letiště otevřeno zájemcům o leteckou techniku od 8 do 17 hodin. Děti do 15 let mají vstup zdarma, dospělí za den na královéhradeckém letišti zaplatí 300 korun.



Hradec Králové – monumentální architektura i vodní svět

Hradec Králové však stojí za návštěvu i kdykoliv během roku. Současnou tvář městu vtiskli na začátku 20. století dva čeští architekti evropského formátu Jan Kotěra a Josef Gočár. Právě první jmenovaný vytvořil návrh monumentální budovy Muzea východních Čech, která stojí od roku 1912 na Eliščině nábřeží a schraňuje sbírky uměleckých předmětů i geologických exponátů od pravěku do současnosti.

Kostel sv. Ducha a Bílá věž jsou dominantami města V Obřím akváriu budete mít nad hlavou 130 000 litrů vody

Preferujete-li starší architektonické památky, vydejte se do kostela sv. Ducha, který založila královna Eliška Rejčka. Působivá stavba zaujme návštěvníky města už z dálky, navíc je katedrála jediným gotickým kostelem ve městě. Spolu s Bílou věží, původně renesanční zvonicí z 16. století, z níž se otevírá výhled na celé město i okolí, tvoří kostel sv. Ducha dominantu Hradce Králové.

A pokud máte ze všeho nejraději vodu, vydejte se do Obřího akvária, kde si vyzkoušíte pobyt v tropickém deštném pralese a projdete se tunelem pod sladkovodní nádrží se 130 000 litry vody. Těší se tam na vás kolem 40 druhů ryb a 150 druhů a odrůd rostlin. Otevřeno je od úterý do neděle v časech od 9 do 18 hodin. Za procházku tropy zaplatíte 120 korun pro dospělého a 80 korun za dítě.