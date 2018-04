Hrad Vildštejn je otevřen veřejnosti

Vystaveny jsou i nálezy amatérského archeologa Zdeňka Buchtelky, který hrad zkoumal v 80. letech. Hlavní atrakcí expozice i celého hradu se zřejmě stanou ostatky údajné čarodějnice, šlechtičny z rodu Trautenbergů, který hrad v minulosti rovněž vlastnil.



Na opravu čeká ještě přilehlá zámecká budova, která byla přistavěna k hradu v 18. století. "Měla by tam být zřízena obřadní síň pro potřeby města Skalné," řekla dnes Pumrova mluvčí Dagmar Schneiderová. Kromě síně by v zámku měly být obchůdky a

dílny dobových řemeslníků. Opravy by se měla dočkat i horní patra hradu, kde vzniknou ubytovací kapacity. "Plánujeme tam i pokoje pro přenocování čerstvých novomanželů," dodala mluvčí.



Hrad na skále nad potokem Sázek založil Vojtěch Nothaft kolem roku 1224. Dnešního otevření ze zúčastnil i jeho přímý potomek v 35. generaci, baronka Marie - Therese von Notthafft. Za 800 let existence hradu jej obývala řada šlechtických rodů, kromě Trautenbergů například i Šlikové. Do roku 1945 byl hrad sídlem

místní továrnické rodiny. Poté byl využíván na byty a vyhořel. V 90. letech převzalo památku město, které však nemělo peníze na obnovu a tak jej prodalo Miroslavu Pumrovi.