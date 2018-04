Hrad Veveří, Slavnosti moravského uzeného a tři zajímavá místa v okolí

Hrad Veveří si na nezájem návštěvníků nemůže stěžovat – obzvlášť na konci zimy, kdy areál každoročně na dva víkendové dny provoní Slavnosti moravského uzeného. Z Brna to sem máte jen pár desítek minut!

Moravské uzené na desítky způsobů

Na Slavnostech moravského uzeného ochutnáte stovky uzenářských specialit.

Ačkoli výroba uzeného masa s nasolováním, odležením a uzením je na první pohled jednoduchá, ve skutečnosti je to hotová věda. Řezníci používají různé solicí směsi a chuť mohou ovlivnit i jinak – třeba přidáním česneku, jalovce, pepře nebo jiného koření. Svou roli hraje i to, jaké dřevo se na uzení použije nebo teplota kouře. Na výsledcích je to znát, což ostatně při soutěžních ochutnávkách moravského uzeného poznáte sami.

Na slavnostech se představí sedm vybraných uzenářů se svými výrobky z celého regionu, k ochutnání budou i zabijačkové dobroty a masopustní sladkosti. Pro zájemce jsou nachystány přednášky o uzení, kuchařská show a workshopy zkušených řezníků, chybět nebude řemeslný trh, ochutnávky vín, uzené pivo, svařák, punč a medovina pro zahřátí, divadlo a soutěže pro děti a malá farma se živými domácími zvířátky. K tomu všemu bude hrát cimbálová muzika a chystá se také tradiční soutěž v pojídání ovaru na čas.

Kdy, co, jak a za kolik

Hezkou tečkou za víkendem plným hodování může být koupání v kuřimském aquaparku.

Program slavností začíná vždy v půl desáté, vstupenka na dva dny stojí na místě 100 korun, v předprodeji přes internet ji seženete za 80 korun. V ceně je zahrnuto vstupné na akci, ovarová polévka, ochutnávka uzeného, vstup na hradby, kulturní a gastronomický program.

Dostanete se sem snadno – autobusem číslo 303 od brněnské zoologické zahrady je to jen pár zastávek, a pokud bude přát počasí, dá se sem snadno dojít po cestách, lemujících břeh brněnské přehrady. Kdo přijede autem, může zaparkovat na menším parkovišti pod hradem anebo na větším parkovišti nad hradem, u silnice vedoucí do Veverské Bítýšky.

Tři tipy v okolí: elektrická herna, mlýn a aquapark

Novým brněnským lákadlem je Elektrikárium, herna ve stylu science center, zaměřená na elektřinu a elektroniku.

Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně začátkem ledna otevřeli novou hernu ve stylu science center, zaměřenou na elektřinu a elektroniku. Elektrikárium je přístupné pro děti od pěti let, ale zabaví se tu každý – vyzkoušíte si například, jak se hraje na laserovou harfu bez strun anebo kolik elektřiny dokážete vyrobit šlapáním na rotopedu.

Herna je otevřená od úterý do čtvrtka od 13 do 19 hodin, v sobotu od 10 do 19 hodin s hodinovou přestávkou po 13. hodině. Vstup je zdarma!

V Jarošově mlýně poznáte, co všechno se dá vyrobit z obyčejného obilí.

Ve Veverské Bítýšce jen pár kilometrů od hradu můžete od pátku do neděle od 9 do 19 hodin navštívit Jarošův mlýn a podívat se, co všechno se dá vyrobit z obyčejného obilného zrna – od hladké mouky přes mouku polohrubou a hrubou, krupičku a krupici až po otruby a klíčky.

Navíc Jarošův mlýn nyní nabízí rodinám s dětmi více zážitků za lepší cenu – pokud navštívíte mlýn a rodinnou vstupenku nanejvýš sedm dní starou předložíte na pokladně Wellness Kuřim, získáte 15% slevu z rodinného vstupného do bazénu a aquaparku.