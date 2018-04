Hrad Veveří se otevře veřejnosti

Brněnští radní na sklonku roku schválili příspěvek ve výši 182.000 korun na zpracování investičního záměru obnovy hradu. Záměr má stát celkem 500.000 korun.



Na hradě by mělo být zpřístupněno podkroví ze 16. století. K vidění by tu měly být sáňové kočáry i expozice tradičních řemesel, chystá se i hmatová expozice pro zrakově postižené. "Část hradu by měla sloužit i pro reprezentační účely," uvedl starosta. V různých památkových objektech v republice památkáři našli 1600 kusů původního inventáře hradu, dodal.



Památka je nyní veřejnosti přístupná jen tři víkendy v roce. Podle památkářů se má hrad opravovat a využívat po etapách a ve spolupráci s různými subjekty. Nezdařil se záměr najít nájemce, který by zabezpečil vlastním nákladem celkovou rekonstrukci hradu. Ten je od roku 1925 majetkem státu. Vystřídalo se v něm několik uživatelů, posledním bylo Vysoké učení technické v Brně.