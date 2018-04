Hrad Valdštejn nabízí návštěvníkům dvě výstavy

"V roce 1898 vyšla pod stejným názvem u nás kniha, kde bylo asi pět set fotografií,

které zachycovaly nejrůznější kouty naší země. Teď nedávno se skupina autorů spolu domluvila, že se pokusí přesně po sto letech vyfotografovat stejná místa," vysvětlil Ladislav Koucký.

Protože se správce Valdštejna zná s jedním z autorů, s Jaroslavem Bártou

z Lomnice nad Popelkou, domluvili se spolu, že aspoň nepatrný zlomek snímků vystaví na hradě. Tam návštěvníci najdou jen sedmnáct dvojic fotografií, protože se jich víc na Valdštejn nevešlo. Jeden snímek z dvojice ukazuje, jak vypadalo nějaké

místo před sto lety. Druhý předvádí jeho dnešní podobu. "Myslel jsem si, že srovnání historických nebo přírodních památek s tím, jak vypadaly před sto lety, bude katastrofou. Ale není to tak deprimující," dodal Ladislav Koucký.

Obě výstavy na Valdštejně potrvají až do konce této sezony, tedy do konce října. Nejsou ovšem jediným, co hrad lidem nabízí. Vedle výstav plánuje správce v létě také několik koncertů. "Památka musí žít, proto tu pořádáme výstavy a děláme koncerty. Lidé si už na ně zvykli. Jdou se třeba s dětmi projít nebo projet na kole na Hrubou Skálu a zastaví se u nás," poznamenal správce hradu.

Vloni si našlo na Valdštejn cestu takřka jednasedmdesát tisíc návštěvníků, což představuje průměrně více než tři sta turistů denně. To je za poslední roky rekordní množství.