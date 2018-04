Hrad v křivoklátských lesích, který stojí za hledání

Může se hodit



Jak se tam dostat



Z dálnice Praha–Plzeň odbočte na Zbiroh a dále na Zvíkovec, za mostem přes Chříč, Slatinu, Miličov a Šípy Jednodušší je cesta od Rakovníka, pojedete směrem na Plzeň, na Šípy a odtud na Krakovec



Jak je otevřeno



Vstup do hradu je od března o víkendech od 10 do 16 hodin, v květnu a září od 9 do 17 hodin. Od 1. června do konce září denně od 9 do 18 hod. Vstupné 30 Kč.