Hrad tyčící se nad Jizerou, který prý nedobyl ani Žižka

Může se hodit Do všech míst, která jsou dobrými výchozími body do Zvířetic (Kosmonosy, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav), je dobré spojení vlakem či autobusem. Autem z Prahy směr Černý most, přes Horní Počernice dál po rychlostních silnicích R1 a R 10 až do Bakova nad Jizerou.



Zdroj: Mapy © PLANstudio